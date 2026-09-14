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Árvore ideal para plantar em casa: não racha o piso, cresce compacta, floresce na primavera e ainda dá fruta fresca no verão

Com raiz que ancora fundo em vez de se espalhar pela superfície, a ameixeira cabe em quintal pequeno, floresce na primavera e resiste bem à seca no calor

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Juliana Matias

Agência Correio

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 20:36

Com raiz que ancora fundo em vez de se espalhar pela superfície, a ameixeira cabe em quintal pequeno, floresce na primavera e resiste bem à seca no calor Crédito: Divulgação/Unsplash

Quem sonha em colher fruta em casa, mas teme raiz rachando piso ou galho invadindo o vizinho, encontra na ameixeira a solução ideal. A árvore reúne raiz compacta, porte que cabe até em vaso grande e resistência à seca, com floração na primavera e fruta madura no verão.

O problema é conhecido por quem já plantou uma árvore maior no quintal pequeno: poucos anos depois, o piso racha, a calçada empena e a tubulação enche de raiz. Espécies como mangueira, figueira e ipê desenvolvem raízes largas e superficiais, que competem por água e oxigênio perto da superfície.

Plantas resistentes e fáceis de cuidar 1 de 5

Por que a raiz da ameixeira é mais amiga do piso?

A grande diferença está embaixo da terra. A ameixeira tem sistema radicular compacto, mais vertical do que horizontal. Em vez de se espalhar longe do tronco, ela ancora fundo e recolhida. Isso permite plantar perto de calçada e canteiro sem medo de estragar a estrutura ao redor.

Com poda leve, a copa chega a apenas quatro ou cinco metros de altura, porte ideal para pátio pequeno, sacada ensolarada ou até vaso de pelo menos 50 litros.

Vale a pena plantar ameixeira mesmo em cidade quente?

Vale, desde que a variedade seja bem escolhida. Segundo a Embrapa, existem cultivares adaptadas a regiões de clima mais quente, o que amplia bastante onde a árvore pode se desenvolver bem no Brasil.

A ameixeira também tolera períodos curtos sem rega em climas quentes, sem murchar de imediato, diferencial importante para quem não tem tempo para cuidados diários. Os cuidados básicos são simples: pelo menos seis horas de sol direto, solo bem drenado e uma folga de dois a três metros até muros e outras plantas.

Um pacote raro em pouco espaço

Comparada a frutíferas populares como limoeiro anão, aceroleira e goiabeira, a ameixeira se destaca por reunir sombra leve, floração ornamental generosa e frutos saborosos sem ameaçar a estrutura da casa.