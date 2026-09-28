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Ary Fontoura denuncia perfis que divulgaram ‘fake news’ sobre a sua morte nas redes sociais; veja vídeo

Páginas divulgaram fake news de que o ator teria morrido nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 15:40

Ary Fontoura Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Ary Fontoura, de 93 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (28) para mostrar indignação sobre os boatos que circulam na web que ele teria morrido.

O ator explicou que páginas compartilharam notícias falsas sobre sua morte para atrair cliques e direcionar usuários a páginas de vendas. Ele afirmou que está bem e pediu aos seguidores que denunciassem as publicações.

Ary Fontoura 1 de 9

"Meus amigos, hoje eu me deparei com uma notícia muito desagradável. Estão anunciando a minha morte no Facebook. Colocaram minha foto e inventaram até uma data. Imagina o susto da minha família, dos meus amigos e de quem realmente gosta de mim", lamentou no Instagram.

"Isso não é brincadeira. Isso é uma falta de respeito. Eu estou aqui, graças a Deus, vivo e muito bem. Se vocês virem algo assim, denunciem, por gentileza. Um beijo a todos", pediu. "Fake news. Meta, me ajuda aí", continuou Fontoura.