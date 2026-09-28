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Ary Fontoura denuncia perfis que divulgaram ‘fake news’ sobre a sua morte nas redes sociais; veja vídeo

Páginas divulgaram fake news de que o ator teria morrido nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 15:40

Ary Fontoura
Ary Fontoura Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Ary Fontoura, de 93 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (28) para mostrar indignação sobre os boatos que circulam na web que ele teria morrido.

O ator explicou que páginas compartilharam notícias falsas sobre sua morte para atrair cliques e direcionar usuários a páginas de vendas. Ele afirmou que está bem e pediu aos seguidores que denunciassem as publicações.

Ary Fontoura

Ator Ary Fontoura por Reprodução | Instagram
Ator Ary Fontoura por Reprodução | Instagram
Ator Ary Fontoura por Reprodução | Instagram
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Ator Ary Fontoura por Reprodução | Instagram
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Ator Ary Fontoura por Reprodução | Instagram

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"Meus amigos, hoje eu me deparei com uma notícia muito desagradável. Estão anunciando a minha morte no Facebook. Colocaram minha foto e inventaram até uma data. Imagina o susto da minha família, dos meus amigos e de quem realmente gosta de mim", lamentou no Instagram.

"Isso não é brincadeira. Isso é uma falta de respeito. Eu estou aqui, graças a Deus, vivo e muito bem. Se vocês virem algo assim, denunciem, por gentileza. Um beijo a todos", pediu. "Fake news. Meta, me ajuda aí", continuou Fontoura.

Amigos e seguidores do artista se revoltaram com a notícia falsa. “Que loucura!", comentou Lúcio Mauro Filho. "Que maluquice. Realmente, uma loucura", lamentou Murilo Rosa. "Já vi isso com vários outros artistas, acho um absurdo", apontou uma fã. "Gente do céu, o mundo está ficando um caso sério", disse outro.

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