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Ary Mirelle, esposa de João Gomes, expõe ataques na web: 'Motivo de piada'

Influenciadora pernambucana abriu o coração sobre as críticas que recebe por conta de seu sotaque

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 07:17

Ary Mirelle  Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Ary Mirelle, de 24 anos, aproveitou o Dia do Nordestino, comemorado na quinta-feira (8), para fazer um desabafo sobre preconceito. Casada com o cantor João Gomes e mãe dos pequenos Jorge e Joaquim, a pernambucana abriu o jogo em entrevista a Quem sobre a xenofobia que enfrenta diariamente nas redes sociais.

Ary Mirelle

Ary Mirelle por Reprodução/Instagram
Ary Mirelle, João Gomes e os filhos por Reprodução/Instagram
Ary Mirelle por Reprodução/Instagram
Ary Mirelle e João Gomes por Reprodução/Instagram
Ary Mirelle por Reprodução/Instagram
Ary Mirelle por Reprodução/Instagram
Ary Mirelle por Reprodução/Instagram
Ary Mirelle por Reprodução/Instagram
Ary Mirelle por Reprodução/Instagram
Ary Mirelle por Reprodução/Instagram
Ary Mirelle por Reprodução/Instagram
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Ary Mirelle por Reprodução/Instagram

Com mais de sete milhões de seguidores, ela conta que lidar com mensagens tentando diminuir suas raízes virou rotina. Comentários dizendo que ela tem "dicção horrível", "fala arrastado" ou "com preguiça" lotam suas publicações. Segundo Ary, muita gente na internet ainda acha que sotaque nordestino é motivo para piada.

Apesar da crueldade, ela deixa claro que não se abala com os haters. "Meu sotaque é parte de quem eu sou, e tenho muito orgulho disso", afirma. Como forma de combater a ignorância, ela faz questão de usar o seu espaço nas redes para exaltar a cultura de onde veio, mostrando comidas típicas, forró e os costumes de Pernambuco.

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Segundo Ary, o que dá forças para aguentar a exposição é o carinho de outras mulheres nordestinas. Saber que sua história na internet inspira e encoraja o público feminino da sua região dá ainda mais gás para ela continuar sendo exatamente quem é, com muito orgulho.

"Saber que posso tomar decisões importantes e ajudar pessoas me faz enxergar muito além. É uma oportunidade de influenciar positivamente", concluiu.

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Tags:

João Gomes Xenofobia ary Mirelle

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