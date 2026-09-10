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Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Influenciadora já deixou espaço reservado em tatuagem para homenagear o próximo filho do casal

Heider Sacramento

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 19:54

Ary Mirelle revela planos para o terceiro filho com João Gomes e até escolhe o nome do bebê Crédito: Reprodução

A família de João Gomes e Ary Mirelle pode ganhar mais um integrante em breve. A influenciadora revelou que ela e o cantor sertanejo têm planos de ter o terceiro filho e, durante uma festa de noivado, até brincou com o possível nome da futura criança.

A revelação aconteceu na terça-feira (8), durante o noivado da cantora Loma. Em um vídeo publicado pela anfitriã, Ary aparece dançando abraçada com João Gomes, enquanto Loma brinca sobre a chegada de um novo bebê. “Maria Madalena vem hoje”, disse a cantora.

Mansão de João Gomes 1 de 19

Ary entrou na brincadeira e republicou o registro nas redes sociais. “Mada está liberada”, escreveu a influenciadora, confirmando que a ideia de aumentar a família já faz parte dos planos do casal.

Ary e João Gomes já são pais de Jorge, de 2 anos, e Joaquim, que completou 1 ano recentemente. Além da brincadeira com o nome, a influenciadora mostrou que já pensou até em como homenagear o próximo filho.

Ela tem uma tatuagem dedicada aos dois meninos e contou que pediu para a profissional deixar um espaço abaixo do desenho de Joaquim. A ideia é acrescentar ali a homenagem ao terceiro bebê quando ele chegar. “Quando fiz essa, pedi para a menina deixar um espacinho embaixo de Quinquinho para o(a) próximo(a) neném”, explicou Ary aos seguidores.