EM ALTA

As 4 baianas destaques na Forbes do agro: do fio do algodão à pesquisa pioneira do cacau

Da produção de algodão à pesquisa sobre cacau, profissionais da Bahia conquistaram espaço em uma lista nacional de grande visibilidade



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 06:06

Alessandra Zanotto Costa, Adriana Reis, Claudia Calmon de Sá e Zene Vieira foram reconhecidas entre as 100 mulheres poderosas do agronegócio em 2026 Crédito: Reprodução/ Instagram

Uma trabalha para fortalecer a produção de algodão no oeste baiano. Outra, pesquisa o que determina a qualidade do cacau brasileiro. Há também quem administre fazendas dedicadas à cultura e quem atue para ampliar as oportunidades de pequenos produtores rurais.

Embora sigam caminhos diferentes, quatro mulheres têm algo em comum: suas trajetórias colocaram a Bahia em evidência no agronegócio nacional. Em 2026, Alessandra Zanotto Costa, Adriana Reis, Claudia Calmon de Sá e Zene Vieira foram incluídas pela Forbes na lista das 100 Mulheres Poderosas do Agro.

Alessandra Zanotto, presidente da Abapa, foi eleita a quinta mulher mais poderosa do Brasil 1 de 7

A seleção está em sua segunda edição e reúne profissionais que se destacam em diferentes áreas do setor. A proposta vai além de reconhecer quem ocupa cargos de liderança: também considera mulheres que influenciam decisões, desenvolvem tecnologias e contribuem para transformar cadeias produtivas.

Divulgada em referência ao Dia Internacional da Mulher Rural, celebrado em 15 de outubro, a lista evidencia como o protagonismo feminino aparece em diferentes etapas da produção agrícola, da pesquisa científica à gestão de negócios e ao fortalecimento da agricultura familiar.

Quem são as quatro baianas destacadas pela Forbes?

As homenageadas atuam em segmentos distintos, mas suas histórias ajudam a mostrar a diversidade de funções que movimentam o agronegócio baiano.

1. Alessandra Zanotto Costa atua no setor do algodão

À frente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Alessandra Zanotto Costa tem papel importante na representação e no desenvolvimento da cotonicultura, especialmente no oeste da Bahia, região de destaque na produção nacional.

Ela assumiu a presidência da entidade em janeiro de 2025 e foi reeleita em outubro de 2026 para o biênio 2027-2028.

Entre as prioridades de sua gestão estão a inovação, a capacitação de mão de obra e a sustentabilidade. Alessandra também defende a ampliação do embarque de algodão pelo Porto de Salvador como alternativa para fortalecer a logística de escoamento da produção baiana.

2. Adriana Reis pesquisa a qualidade do cacau

O que faz um cacau se destacar pela qualidade? A resposta passa por características das amêndoas e por processos como a fermentação, que influencia o desenvolvimento dos aromas.

É nesse campo que atua Adriana Reis, gerente de qualidade do Centro de Inovação do Cacau (CIC), em Ilhéus, no sul da Bahia.

Doutora em Biologia e Biotecnologia de Micro-organismos, ela trabalha com pesquisa, controle de qualidade e valorização do cacau brasileiro. Também coordena o painel técnico do Concurso Nacional de Cacau Especial, iniciativa que reconhece produtores e amostras de destaque.

As amostras selecionadas podem chegar ao Cocoa of Excellence, uma das principais premiações internacionais dedicadas à qualidade do cacau.

Natural de Ilhéus, pesquisadora Adriana Reis ficou em quarto lugar em ranking da Forbes e se destaca pelo trabalho de valorização do cacau fino 1 de 8

3. Claudia Calmon de Sá comanda um grupo de fazendas

A gestão de propriedades rurais também está entre as áreas representadas na lista. Claudia Calmon de Sá está à frente da Agrícola Cantagalo, grupo que reúne 14 fazendas e cerca de 1.800 hectares de cacau cultivados em sistemas de cabruca e agrofloresta no sul da Bahia.

Formada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), com MBA pela Fundação Getulio Vargas (FGV), ela trabalhou por duas décadas nas empresas da família antes de assumir a gestão ao lado do pai, o ex-banqueiro Ângelo Calmon de Sá, em 2019. A sucessão foi concluída em 2022.

Sob sua liderança, o grupo ampliou os investimentos na produção de cacau fino e testou mais de 800 variedades. Também venceu o Concurso Nacional de Qualidade do Cacau em 2021 e 2024.

Outro destaque é a Fazenda Santa Cruz, em Itacaré, que conquistou medalha de ouro no Cocoa of Excellence, realizado em Amsterdã, na Holanda. A atuação do grupo também chegou ao oeste baiano, com investimentos no cultivo de cacau em uma área de 110 hectares irrigados por pivô central, no município de Barra.

Claudia Calmon de Sá comanda a Agrícola Cantagalo e está entre as 100 mulheres mais poderosas do agronegócio brasileiro 1 de 8

4. Zene Vieira fortalece a agricultura familiar

O agronegócio também depende da organização dos produtores e do acesso a oportunidades de desenvolvimento. É nesse cenário que atua Zene Vieira, engenheira agrônoma e presidente da Cooperativa Agropecuária Mista Regional de Irecê (Copirecê).

Seu trabalho está voltado ao fortalecimento do cooperativismo e da agricultura familiar, com iniciativas para ampliar o acesso dos produtores rurais a políticas públicas e oportunidades no setor agropecuário.

Formada pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), com mestrado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), Zene acumula experiência em extensão rural, gerenciamento de propriedades agrícolas e produção orgânica.

Sua atuação também inclui projetos de valorização da agricultura familiar e de incentivo ao protagonismo feminino no campo.

Zene Vieira está entre as 100 mulheres mais poderosas do agronegócio brasileiro; à frente da Copirecê, ela liderou a expansão da agroindústria familiar 1 de 4

O que a lista revela sobre a força feminina no agro?

As quatro trajetórias mostram que a influência no agronegócio não se limita a uma única atividade. Ela pode estar na representação de produtores, no desenvolvimento científico, na administração de grandes áreas agrícolas ou na organização de cooperativas.

A própria proposta da lista da Forbes considera mulheres que assumem responsabilidades sobre negócios, recursos, pessoas e decisões, mas também aquelas que ajudam a desenvolver tecnologias e mobilizar diferentes setores da economia rural.

Além das quatro baianas, a seleção inclui profissionais que construíram parte de sua trajetória na Bahia, como Carminha Gatto Missio, produtora rural nascida no Rio Grande do Sul e vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb).