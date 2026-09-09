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As exigências bizarras de artistas no Rock in Rio: proibição de itens amarelos, árvores altas no camarim e funcionários de costas

De Prince a Beyoncé, astros internacionais fizeram pedidos que incluíram banheira com 80 kg de gelo, flores milimetricamente cortadas e 400 toalhas

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:14

Rock in Rio Crédito: Reprodução

O Rock in Rio é conhecido pelos grandes shows, mas algumas das histórias mais curiosas do festival acontecem longe dos palcos. Ao longo das edições, artistas internacionais fizeram pedidos pouco convencionais para seus camarins, que vão de centenas de toalhas a árvores de grande porte.

Relembre algumas das exigências mais inusitadas:

Prince

Em 1991, Prince pediu nada menos que 400 toalhas brancas para os camarins, embora tenha utilizado apenas 30. O cantor também exigiu que os funcionários virassem de costas quando ele passasse pelos corredores, como forma de preservar sua privacidade.

Elton John

Na edição de 2011, Elton John pediu 32 rosas exatamente do mesmo tamanho, todas com talos de 14 centímetros. A lista também incluía garrafas de vinho francês que custavam US$ 200 cada.

Elton John 1 de 5

Guns N' Roses

Também em 1991, o Guns N' Roses solicitou 28 pratos de fettuccine. Como ninguém da banda ou da equipe comeu, Axl Rose pediu que os pratos fossem servidos aos funcionários dos bastidores. Até Roberto Medina, criador do Rock in Rio, acabou comendo.

Rihanna

A cantora fez pedidos relativamente simples, como rosas, coxinhas, sorvete de chocolate e água. A peculiaridade estava em uma regra: itens amarelos eram proibidos no camarim.

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Metallica

Em 2013, o Metallica pediu que todos os móveis do camarim fossem retirados para que o espaço pudesse ser reorganizado. Os integrantes também levaram no avião suas próprias máquinas de lavar e secar roupas.

Post Malone

O cantor pediu Jelly Belly Fish, balas de gelatina em formato de peixe que não eram vendidas no Brasil. Ele também requisitou uma mesa de beer pong para brincar com a equipe.

Dua Lipa

Dua Lipa teve uma exigência mais simples: uma mesa de pingue-pongue para jogar com sua equipe nos bastidores.

Justin Bieber

Para sua apresentação no Rock in Rio em 2022, Justin Bieber pediu 12 salas para acomodar uma equipe de aproximadamente 70 pessoas. O cantor também solicitou uma banheira com 80 quilos de gelo.

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Beyoncé

Beyoncé requisitou dez camarins para acomodar sua equipe. Os espaços deveriam seguir uma decoração específica, com paredes e tetos revestidos de tecido branco, móveis brancos, plantas e iluminação determinada pela produção da cantora.

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John Mayer

John Mayer pediu 84 toalhas brancas de banho e outras 24 toalhas pretas de rosto. A lista ainda incluía dois tubos de Super Bonder, alimentos orgânicos, água Fiji e lixeiras destinadas à reciclagem.

Red Hot Chili Peppers