A FAZENDA 18

Assessor de Sérgio Hondjakoff rebate empresário após perder acesso às redes sociais do ator

Marco Dias diz que foi afastado sem aviso prévio, nega acusações sobre sua atuação profissional em Portugal e contesta versão de Dino Boyer.

Heider Sacramento

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 20:00

Marco Dias rebateu Dino Boyer após ser afastado das redes sociais de Sérgio Hondjakoff, Crédito: Reprodução

O afastamento de Marco Dias da equipe responsável pelas redes sociais de Sérgio Hondjakoff, confinado em A Fazenda 18, ganhou um novo capítulo. O assessor contestou as justificativas apresentadas pelo empresário Dino Boyer para suspender seus acessos aos perfis do ator e negou acusações relacionadas a um antigo trabalho em Portugal.

Em entrevista ao portal LeoDias, Marco afirmou que foi surpreendido pela decisão e não recebeu qualquer comunicado antes de perceber que seu nome havia sido retirado do perfil do artista. Segundo ele, a suspensão ocorreu sem explicações prévias.

A versão do assessor diverge da apresentada por Dino, que afirmou ter recebido denúncias sobre a conduta profissional de Marco em Portugal e decidiu interromper temporariamente os acessos enquanto apurava as informações.

Sérgio Hondjakoff 1 de 5

Marco também negou ter pressionado para assumir o controle das redes sociais de Hondjakoff. De acordo com o português, a liberação dos perfis foi discutida em uma reunião com a equipe e fazia parte das atividades para as quais havia sido chamado.

Outro ponto de divergência envolve uma transmissão ao vivo organizada pelo empresário. Dino teria afirmado que Marco ficou incomodado por não conduzir a entrevista. O assessor negou a versão e disse que chegou a sugerir participar da transmissão pelo perfil oficial do ator.

Acusações envolvendo ex-cliente

Marco também se manifestou sobre as acusações de uma antiga cliente portuguesa, identificada como Kina, que o teria acusado de irregularidades financeiras e problemas relacionados à administração de suas redes sociais.

O assessor negou as acusações e afirmou que existe uma disputa judicial em Portugal. Segundo ele, o caso envolve divergências relacionadas à comercialização de chás e alegações de difamação. Marco declarou que o processo ainda não teve uma decisão definitiva.

Ao comentar a relação com Dino, o profissional também rejeitou a hipótese de que estivesse buscando protagonismo na equipe e criticou a postura do empresário.

Marco afirmou ainda que não assinou contrato formal para trabalhar com as redes sociais de Hondjakoff, embora houvesse um acordo verbal. Ele disse que não pretende cobrar pelos dias trabalhados e que não há valores pendentes de pagamento.