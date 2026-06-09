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'Assustado': Arlindinho sofre assalto à mão armada e expõe itens roubados na web

Namorada e irmã enviaram mensagens de apoio ao sambista

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de junho de 2026 às 15:30

Arlindinho Crédito: Reprodução/Instagram

O sambista Arlindinho, de 34 anos, usou suas redes sociais nesta terça-feira (9) para relatar momentos de terror. Ele foi assaltado em plena luz do dia no bairro de Cascadura, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro.

O crime aconteceu bem em frente ao Clube dos Sargentos. Os criminosos abordaram o artista e levaram seus pertences de valor, incluindo joias que ele costumava usar em suas apresentações, um bracelete e um cordão de ouro. Ainda assustado com a abordagem, Arlindinho publicou fotos dos objetos roubados na internet e fez um apelo para que, caso alguém tenha pistas dos itens, entre em contato imediatamente.

Itens levados de Arlindinho após assalto no RJ

Arlindinho teve o bracelete que aparece na foto roubado por Reprodução/Instagram
Arlindinho por Reprodução/Instagram
Arlindinho teve o cordão que aparece na foto roubado por Reprodução/Instagram
Arlindinho e Erika Januza por Reprodução/Instagram
Arlindinho e Erika Januza por Reprodução/Instagram
Arlindinho  por Divulgação
Arlindo Cruz e Arlindinho por Reprodução
Erika Januza e Arlindinho por Reprodução/Redes Sociais
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Arlindinho teve o bracelete que aparece na foto roubado por Reprodução/Instagram

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Nos comentários da postagem, a namorada do cantor, a atriz Erika Januza, de 41 anos, confortou o filho de Arlindo Cruz (1958-2025), lembrando ao parceiro que os bens materiais se recuperam e que o mais importante era a integridade física dele. "A sua vida é o bem maior. Você é honesto, trabalhador. Deus proverá", escreveu a atriz. A irmã do sambista, Flora Cruz, seguiu a mesma: "Dos males, o menor! O importante é você estar bem". Questionado por seguidores se havia se machucado, o cantor foi direto sobre o impacto psicológico: "Assustado, mas bem".

Horas antes do susto, Arlindinho havia compartilhado vídeos se apresentando com as mesmas joias no tradicional bar Beco do Rato, na Lapa. Além disso, o músico tinha acabado de rodar suas últimas cenas para o filme 'Deixa a Vida Me Levar', cinebiografia sobre Zeca Pagodinho, no qual ele interpreta o próprio pai.  

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Tags:

rio de Janeiro Assalto Arlindinho

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