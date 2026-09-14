FAMOSOS

Astro da NFL revela verdadeiro motivo do fim do noivado com Shailene Woodley: 'Ela me pediu isso'

Aaron Rodgers rebate versões de que teria provocado a depressão da ex-namorada

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 11:52

Shailene Woodley e Aaron Rodgers Crédito: Reprodução/Instagram

O jogador de futebol americano Aaron Rodgers quebrou o silêncio e revelou novos detalhes sobre o término de seu noivado com a atriz Shailene Woodley. Durante participação no podcast "Not Just Football with Cam Heyward", o astro da NFL afirmou que a crise no relacionamento começou poucos dias após o pedido de casamento, quando a artista expressou o desejo de se envolver com outra pessoa.

Shailene Woodley e Aaron Rodgers 1 de 4

De acordo com o quarterback, ele pediu Shailene em casamento em dezembro de 2020 e ela aceitou. Logo depois, no entanto, a atriz teria confessado que gostaria de ficar com outro homem antes de oficializar a união. Rodgers destacou que tentaram reatar o romance no ano seguinte, mas o noivado chegou ao fim de vez.

A atriz Shailene Woodley 1 de 15

O relato do atleta contrasta com as declarações feitas por Shailene Woodley em entrevistas anteriores. Em 2024, a estrela de 'Divergente' desabafou à revista Outside sobre ter enfrentado um período de forte depressão, ansiedade e perda de alegria após o término, definindo a experiência como uma fase traumática e uma "situação tóxica".