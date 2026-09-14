Astro da NFL revela verdadeiro motivo do fim do noivado com Shailene Woodley: 'Ela me pediu isso'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 11:52
O jogador de futebol americano Aaron Rodgers quebrou o silêncio e revelou novos detalhes sobre o término de seu noivado com a atriz Shailene Woodley. Durante participação no podcast "Not Just Football with Cam Heyward", o astro da NFL afirmou que a crise no relacionamento começou poucos dias após o pedido de casamento, quando a artista expressou o desejo de se envolver com outra pessoa.
Shailene Woodley e Aaron Rodgers
De acordo com o quarterback, ele pediu Shailene em casamento em dezembro de 2020 e ela aceitou. Logo depois, no entanto, a atriz teria confessado que gostaria de ficar com outro homem antes de oficializar a união. Rodgers destacou que tentaram reatar o romance no ano seguinte, mas o noivado chegou ao fim de vez.
A atriz Shailene Woodley
O relato do atleta contrasta com as declarações feitas por Shailene Woodley em entrevistas anteriores. Em 2024, a estrela de 'Divergente' desabafou à revista Outside sobre ter enfrentado um período de forte depressão, ansiedade e perda de alegria após o término, definindo a experiência como uma fase traumática e uma "situação tóxica".
Rodgers rejeitou as acusações de que teria arruinado a vida da ex-noiva. O jogador pontuou que foi a própria atriz quem decidiu retirar o anel de compromisso e que a relação já estava desgastada bem antes de 2022. Por fim, o atleta garantiu que não guarda rancor e que torce pela felicidade da antiga parceira.