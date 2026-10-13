LUTO

Astro de Breaking Bad fez desabafo sobre tristeza e desespero dias antes de morrer aos 34 anos: 'Qualquer sonho pode se transformar em um pesadelo'

RJ Mitte falou sobre os momentos mais tristes de sua vida, a cobrança por ser melhor e a felicidade que encontrava ao ajudar outras pessoas

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 09:23

RJ Mitte e Bryan Cranston em Breaking Bad Crédito: Reprodução

O ator RJ Mitte, conhecido por interpretar Walter White Jr. na série "Breaking Bad", falou sobre tristeza, desespero e cobranças pessoais em uma entrevista publicada poucos dias antes de morrer, aos 34 anos. Na conversa com o apresentador Joe Vulpis, o artista também refletiu sobre suas conquistas profissionais, o trabalho filantrópico e os planos para o futuro.

A morte do ator foi noticiada pelo TMZ na última segunda-feira (12). A entrevista ao programa "The Joe Vulpis Podcast" foi compartilhada cerca de uma semana antes da notícia.

RJ Mitte 1 de 12

Durante a conversa, Mitte contou que não costumava enxergar os prêmios recebidos ao longo da carreira como conquistas. Apesar do reconhecimento por seu trabalho em "Breaking Bad", incluindo uma premiação do Sindicato dos Atores de Hollywood e o Rising Star Award, em 2014, ele afirmou que as honrarias aumentavam sua cobrança pessoal.

"Não sou muito ligado a prêmios. Acho que alguns dos meus dias mais tristes coincidem com os meus maiores momentos. Esse é um traço negativo pessoal, mas, quando recebo um prêmio, não o vejo como uma conquista. Vejo como um sinal de que preciso ser melhor. Não significa necessariamente uma conquista para mim. Significa que preciso ser melhor, que preciso elevar ainda mais o nível", declarou.

Em seguida, o ator revelou que questionava se realmente merecia o reconhecimento recebido. "Olho para aquilo e penso: 'Será que mereço isso? Será que realmente sou digno desse prêmio?'".

Mitte também falou sobre as metas que estabeleceu para si mesmo ainda jovem e usou uma metáfora para explicar a pressão de alcançar grandes objetivos.

"Quando era jovem, estabeleci para mim mesmo uma meta que é meio inatingível. Costumo dizer às pessoas: ‘Olha, lá do topo da montanha, a queda é muito longa’. A vista é maravilhosa, mas não dá para ficar lá em cima para sempre", afirmou.

Na entrevista, Mitte destacou que uma das principais fontes de satisfação em sua vida era o trabalho filantrópico. O ator, diagnosticado com paralisia cerebral aos três anos, defendia os direitos das pessoas com deficiência e dizia que a visibilidade conquistada com a série lhe permitiu apoiar causas sociais.

"Uma das coisas que mais me fazem feliz de verdade é ajudar os outros. É realmente aí que encontro minhas maiores realizações", contou.

Ele também falou sobre o impacto que ações de apoio podem ter na vida de pessoas que enfrentam situações difíceis. "A tristeza e o desespero são sentimentos que ficam se acumulando dentro das pessoas por muito tempo, e viver assim não ajuda ninguém. Quando você vê a vida de alguém mudar, quando vê a vida de uma criança mudar, não existe sensação igual no mundo", declarou, emocionado.

Já no fim da conversa, o ator comentou que estava aberto a novos trabalhos, mas também queria reservar mais tempo para si mesmo nos anos seguintes. "Gostaria de tentar reservar um tempo para mim nos próximos dois anos. Costumo dizer às pessoas que talvez, quando eu tiver 40 anos, faça alguma coisa por mim mesmo", afirmou.

Ao falar sobre sua maneira de encarar a vida, Mitte deixou uma mensagem sobre perseverança e a importância da felicidade de sua família. "Continue vivendo o sonho. Sempre digo às pessoas que qualquer sonho pode se transformar em um pesadelo. Continue vivendo, continue seguindo em frente. Enquanto minha família estiver saudável e feliz, eu também estarei feliz".