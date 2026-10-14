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Astro de 'Grease', John Travolta homenageia a esposa, Kelly Preston, 6 anos após sua morte

Atriz faleceu em 2020 devido a um câncer de mama; casal esteve junto por quase 30 anos

Kamila Macedo

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 16:49

John Travolta e Kelly Preston eram casados desde 1991 até o falecimento da atriz, em 2020 Crédito: Reprodução/Instagram

O ator John Travolta, astro de produções como “Grease: Nos Tempos da Brilhantina” (1978), “Os Embalos de Sábado à Noite” (1977) e “Pulp Fiction: Tempo de Violência” (1994), utilizou suas redes sociais para prestar uma homenagem à esposa, a atriz Kelly Preston, que completaria 64 anos na última terça-feira (13). Kelly faleceu em julho de 2020, aos 57 anos, em decorrência de um câncer de mama contra o qual lutou por dois anos.

Em sua publicação no Instagram, Travolta dedicou uma mensagem à memória da esposa, compartilhando um compilado de registros destacando a filha do casal, Ella, de 26 anos.

"Olha para a sua menina agora, Kelly! Feliz aniversário! Deve estar tão orgulhosa", escreveu o ator. Ella também usou as redes sociais para homenagear a mãe: "Feliz aniversário, mamãe. Eu te amo".

Ella, filha de John Travolta e Kelly Preston, parabeniza a mãe na data em que ela completaria 64 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Esta não é a primeira vez que Travolta presta homenagens públicas à atriz. Desde o falecimento de Kelly, o artista costuma publicar mensagens carinhosas em suas redes sociais para marcar datas importantes.

John Travolta e Kelly Preston se conheceram no final da década de 1980, durante os testes e filmagens do longa-metragem “Os Especialistas” (1989). Eles se casaram em 1991 e permaneceram juntos por quase três décadas.

John Travolta e Kelly Preston com o filho Jett Travolta 1 de 8