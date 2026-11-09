ENTENDA

Atacante do Flamengo reformou mansão comprada em leilão; agora, terá 30 dias para deixar imóvel

Pedro comprou a residência em um leilão da Caixa e fez mudanças na decoração e na área externa

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 14:00

Mansão do atacante Pedro, do Flamengo Crédito: @interfoto/Reprodução/Instagram

O atacante Pedro, do Flamengo, investiu na transformação da mansão que comprou em um leilão da Caixa Econômica Federal. Localizado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o imóvel passou por uma reforma que mudou desde a decoração dos ambientes até a área de lazer. Agora, porém, o jogador terá de deixar a residência no prazo de 30 dias, após uma decisão judicial favorável aos antigos proprietários.

A determinação foi expedida pela 3ª Vara Cível da Barra da Tijuca, em caráter liminar, em uma ação de reintegração de posse movida pelos antigos donos. Caso o prazo não seja cumprido, poderá haver retirada forçada do casal do imóvel.

Antes e depois da reforma na mansão de Pedro, do Flamengo 1 de 25

A reforma foi planejada por Pedro e pela mulher dele, Fernanda Nogueira, que buscavam uma casa clara, ampla, moderna e funcional. O projeto de interiores ficou a cargo da designer Anderluce Lima e da arquiteta Christiane Ongaratto, do escritório Ar Contemporâneo.

Na fachada, a madeira trouxe sobriedade ao visual, enquanto o paisagismo da entrada ganhou um lago artificial cercado de vegetação. Dentro da mansão, móveis escuros deram lugar a peças de design moderno, com predominância de madeira clara e uma paleta que vai do branco ao marrom, com alguns pontos de cor.

Uma das mudanças mais marcantes aconteceu no sótão. Antes utilizado como academia, com alguns aparelhos de musculação o espaço foi transformado em uma área para Pedro exibir troféus e camisas que usou ao longo da carreira no futebol. O ambiente também ganhou um salão de jogos.

A área de lazer reúne piscina, sauna e um lounge amplo. O espaço ainda tem churrasqueira e um teclado, instrumento que o jogador costuma tocar para interpretar músicas gospel.

Entenda a disputa pelo imóvel

Pedro adquiriu a mansão em um leilão da Caixa Econômica Federal, depois que os antigos moradores perderam o imóvel por inadimplência no financiamento. A validade do procedimento, no entanto, passou a ser contestada pelos antigos proprietários.

Em agosto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou a execução extrajudicial da dívida. A decisão considerou que os antigos donos não foram notificados pessoalmente para quitar os débitos antes de perderem a residência.

Com isso, os antigos proprietários passaram a buscar a recuperação da posse da casa. Antes de entrar na Justiça, eles encaminharam uma notificação extrajudicial a Pedro e, posteriormente, ajuizaram a ação que resultou na liminar com o prazo de 30 dias para a desocupação.