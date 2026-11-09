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Atacante do Flamengo reformou mansão comprada em leilão; agora, terá 30 dias para deixar imóvel

Pedro comprou a residência em um leilão da Caixa e fez mudanças na decoração e na área externa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 14:00

Mansão do atacante Pedro, do Flamengo
Mansão do atacante Pedro, do Flamengo Crédito: @interfoto/Reprodução/Instagram

O atacante Pedro, do Flamengo, investiu na transformação da mansão que comprou em um leilão da Caixa Econômica Federal. Localizado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o imóvel passou por uma reforma que mudou desde a decoração dos ambientes até a área de lazer. Agora, porém, o jogador terá de deixar a residência no prazo de 30 dias, após uma decisão judicial favorável aos antigos proprietários.

A determinação foi expedida pela 3ª Vara Cível da Barra da Tijuca, em caráter liminar, em uma ação de reintegração de posse movida pelos antigos donos. Caso o prazo não seja cumprido, poderá haver retirada forçada do casal do imóvel.

Antes e depois da reforma na mansão de Pedro, do Flamengo

Antes e depois da reforma na mansão de Pedro, do Flamengo por Reprodução
Piscina antes da reforma por @interfoto/Reprodução/Instagram
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Área gourmet antes da reforma por @interfoto/Reprodução/Instagram
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Pedro, do Flamengo, com a designer Anderluce Lima e a arquiteta Christiane Ongaratto por @interfoto/Reprodução/Instagram
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Mansão do atacante Pedro, do Flamengo por @interfoto/Reprodução/Instagram
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
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Antes e depois da reforma na mansão de Pedro, do Flamengo por Reprodução

A reforma foi planejada por Pedro e pela mulher dele, Fernanda Nogueira, que buscavam uma casa clara, ampla, moderna e funcional. O projeto de interiores ficou a cargo da designer Anderluce Lima e da arquiteta Christiane Ongaratto, do escritório Ar Contemporâneo.

Na fachada, a madeira trouxe sobriedade ao visual, enquanto o paisagismo da entrada ganhou um lago artificial cercado de vegetação. Dentro da mansão, móveis escuros deram lugar a peças de design moderno, com predominância de madeira clara e uma paleta que vai do branco ao marrom, com alguns pontos de cor.

Uma das mudanças mais marcantes aconteceu no sótão. Antes utilizado como academia, com alguns aparelhos de musculação o espaço foi transformado em uma área para Pedro exibir troféus e camisas que usou ao longo da carreira no futebol. O ambiente também ganhou um salão de jogos.

A área de lazer reúne piscina, sauna e um lounge amplo. O espaço ainda tem churrasqueira e um teclado, instrumento que o jogador costuma tocar para interpretar músicas gospel.

Entenda a disputa pelo imóvel

Pedro adquiriu a mansão em um leilão da Caixa Econômica Federal, depois que os antigos moradores perderam o imóvel por inadimplência no financiamento. A validade do procedimento, no entanto, passou a ser contestada pelos antigos proprietários.

Em agosto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou a execução extrajudicial da dívida. A decisão considerou que os antigos donos não foram notificados pessoalmente para quitar os débitos antes de perderem a residência.

Com isso, os antigos proprietários passaram a buscar a recuperação da posse da casa. Antes de entrar na Justiça, eles encaminharam uma notificação extrajudicial a Pedro e, posteriormente, ajuizaram a ação que resultou na liminar com o prazo de 30 dias para a desocupação.

O caso ainda pode ter novos desdobramentos, inclusive com recursos. A anulação do procedimento também levanta dúvidas sobre os valores pagos pelo jogador na aquisição do imóvel e a possibilidade de ressarcimento, caso a compra seja desfeita.

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