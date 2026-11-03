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'Ataque coordenado': João Vicente compra briga por Marina Ruy Barbosa e dispara: 'É baixo, sádico e covarde'

Ator afirmou que atriz é alvo de uma tentativa de cancelamento 'puxado por algumas mulheres de São Paulo que discordam dela politicamente'

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 09:00

João Vicente de Castro saiu em defesa de Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram

João Vicente de Castro usou as redes sociais nesta terça-feira (3) para manifestar apoio a Marina Ruy Barbosa em meio às polêmicas envolvendo a atriz. O ator e apresentador classificou as críticas direcionadas a ela como um "ataque coordenado" e afirmou que a artista está sendo vítima de uma tentativa de cancelamento motivada por divergências políticas.

"Marina está sofrendo uma tentativa de cancelamento. É vítima de um ataque coordenado, puxado por algumas mulheres de São Paulo que discordam dela politicamente, por ter expressado sua opinião. É baixo, é sádico e covarde", escreveu.

Mansão de Marina Ruy Barbosa 1 de 16

João Vicente contou que conheceu Marina durante um trabalho e que os dois desenvolveram uma amizade. Por isso, afirmou que não poderia ficar em silêncio diante da repercussão envolvendo a atriz.

"Sei de perto a pessoa e a profissional que ela é, e por isso não dá para ficar calado. Ela é mais uma vítima de uma dinâmica covarde de destruição de reputação, que pune qualquer um que ouse se posicionar", acrescentou.

Na publicação, o ator também criticou a velocidade com que campanhas de cancelamento ganham força nas redes sociais. Segundo ele, pessoas que sequer conhecem os motivos de uma discussão acabam participando dos ataques.

Casa de João Vicente de Castro 1 de 10

"O cancelamento é violento. Começa com meia dúzia de pessoas, ganha volume em poucas horas e, quando você vê, uma multidão que nem sabe direito do que se trata está atacando, xingando, pedindo boicote, tentando apagar anos de trabalho e de história. Ninguém escuta, ninguém pergunta, ninguém pondera. Só se ataca", declarou.

João ainda afirmou que ninguém deveria ser alvo de linchamento virtual por expressar uma opinião, independentemente de seu posicionamento. Ao final, pediu que outras pessoas demonstrassem publicamente apoio à atriz.

"Por isso, se você é contra isso, se posicione publicamente. Comente, compartilhe, diga com todas as letras que não concorda com esse tipo de ataque. Não deixe que ela passe por isso sozinha. E encha a Marina de amor", concluiu.

Marina respondeu à manifestação do amigo nos comentários da publicação. "Obrigada por isso", escreveu, acompanhando a mensagem de um emoji de coração com as mãos.

A polêmica envolvendo Marina Ruy Barbosa

A manifestação de João Vicente acontece em meio à repercussão do afastamento entre Marina Ruy Barbosa e Luma Costa, amigas há mais de 20 anos que deixaram de se seguir no Instagram. Uma das especulações sobre o fim da amizade envolve divergências políticas.

Marina Ruy Barbosa e Luma Costa 1 de 14

Marina chegou a curtir uma publicação que relacionava o rompimento a diferenças de posicionamento, mas Luma negou que esse tenha sido o motivo. "Nada foi sobre política! Várias das minhas melhores amigas votam diferente de mim, e a gente segue se amando e se respeitando", declarou.