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'Até o final': Bisneto de Laura Cardoso emociona com despedida da atriz

Fernando Balleroni compartilhou fotos e declarou seu carinho após a perda da veterana

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 11:18

Laura Cardoso e o bisneto  Crédito: Reprodução/Instagram 

Fernando Faria Balleroni, bisneto de Laura Cardoso, usou as redes sociais para prestar uma homenagem à bisavó nesta terça-feira (18). Após a confirmação da morte da atriz aos 98 anos, o jovem resgatou registros de momentos íntimos e de cumplicidade ao lado da veterana.

Bisneto de Laura Cardoso homenageia a atriz

Bisneto de Laura Cardoso se despede da atriz por Reprodução/Instagram
Bisneto de Laura Cardoso se despede da atriz por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso e família por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso e família por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso e família por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso e família por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso e família por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso e família por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso e família por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso e família por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso e família por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso e família por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso e família por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso e família por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso e família por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso e família por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso e família por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso e família por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso e família por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso e família por Reprodução/Instagram
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Bisneto de Laura Cardoso se despede da atriz por Reprodução/Instagram

Em uma das publicações, Fernando compartilhou um vídeo em que aparece fotografando Laura. "Sempre juntos… até o final", escreveu na legenda. Em outra postagem que comunicava a partida da artista, ele completou a despedida de forma carinhosa: "Minha estrela".

Além da forte ligação, Fernando carrega no próprio nome uma reverência à história da família. Ele foi batizado em memória do bisavô, Fernando Balleroni, ator e diretor falecido em 1980, com quem Laura foi casada por mais de 30 anos.

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O significado dessa homenagem já havia sido celebrado publicamente pela própria artista em suas redes: "Fernando Balleroni, meu falecido e amado marido, foi um grande ator, redator e diretor de novelas. Ele se foi muito cedo, mas seu legado continua vivo! Para manter essa maravilhosa memória, meu bisneto foi batizado com o seu nome. Tenho orgulho dessa história que atravessa gerações".

Laura Cardoso faleceu em decorrência de causas naturais em sua residência, deixando filhas, netos e bisnetos.

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