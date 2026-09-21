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Atenção ao calendário: a semana tem 3 dias decisivos para cada signo; veja o que pode acontecer em 22, 26 e 27 de setembro

Entre a chegada da primavera, a Lua Cheia e uma mudança importante no fim da semana, cada signo terá uma data para ficar de olho

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:00

Signos, anjo e sorte
Signos, anjo e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Você não precisa ter uma semana inteira perfeita para sentir que as coisas começaram a andar. Às vezes, uma conversa, uma decisão ou uma oportunidade específica é suficiente para mudar o rumo dos dias seguintes. É exatamente essa a proposta da semana de 21 a 27 de setembro. Três momentos se destacam no calendário astrológico: 22 de setembro, quando o Sol entra em Libra e começa a primavera no Brasil; 26 de setembro, com a Lua Cheia em Áries; e 27 de setembro, quando Marte entra em Leão.

Cada uma dessas datas tem uma energia diferente. Por isso, em vez de procurar um único dia da sorte para a semana inteira, vale prestar atenção ao momento que conversa mais diretamente com o seu signo. A previsão é do site "Your Tango".

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22 de setembro: sorte através de pessoas e novas conexões

Áries

O dia favorece encontros, conversas e reconexões que devolvem leveza à rotina. Uma pessoa pode ajudar você a enxergar que nem tudo precisa ser resolvido sozinho.

Dica cósmica: aceite um convite ou retome o contato com alguém que faz você se sentir bem.

Libra

A chegada do seu período do ano marca um verdadeiro ponto de reinício. Você pode perceber com mais clareza quais compromissos, relações e objetivos ainda combinam com a vida que quer construir.

Dica cósmica: não leve automaticamente para a nova fase tudo o que já não faz sentido.

Sagitário

Uma pessoa da sua rede pode se tornar mais importante do que você imagina. Uma ideia que estava guardada pode encontrar justamente o contato certo para começar a sair do papel.

Dica cósmica: fale sobre aquele plano que você vem mantendo em segredo.

Capricórnio

Uma oportunidade profissional pode depender menos de esforço individual e mais de uma boa parceria. Um contato, uma apresentação ou até um pedido de ajuda pode acelerar algo que parecia parado.

Dica cósmica: não tenha vergonha de pedir apoio quando isso puder aproximar você de um objetivo.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

26 de setembro: a sorte vem quando você reconhece o que mudou

A Lua Cheia em Áries acontece em 26 de setembro e marca um momento de maior clareza sobre situações que vêm se desenvolvendo há meses.

Touro

Algo que você vinha processando em silêncio pode finalmente fazer sentido. A sorte aparece na forma de clareza: quando você entende o que já não combina com sua vida, fica muito mais fácil decidir o que fazer a seguir.

Dica cósmica: não confunda apego com necessidade. Algumas coisas podem ser deixadas para trás.

Câncer

Assuntos profissionais podem chegar a um ponto importante. Um reconhecimento, uma resposta ou simplesmente uma visão mais clara do próximo passo pode mostrar que esforços anteriores não foram desperdiçados.

Dica cósmica: observe o que já avançou antes de concluir que você ainda está no mesmo lugar.

Virgem

Virgem pode perceber o quanto sua vida mudou nos últimos meses. Uma questão financeira, emocional ou afetiva pode ter tomado um rumo diferente daquele imaginado anteriormente.

A sorte está justamente em perceber que abrir mão de controlar cada detalhe não destruiu seus planos. Em alguns casos, permitiu que eles encontrassem um caminho melhor.

Dica cósmica: pare de tentar recuperar uma versão antiga da sua vida só porque ela parecia mais previsível.

Aquário

Uma conversa ou decisão pode mudar a direção que você vinha seguindo. Você está mais consciente do que deseja e, por isso, fica mais difícil continuar em silêncio apenas para preservar uma situação que já não funciona.

Dica cósmica: se você já sabe o que quer, não adie uma conversa importante por medo de mexer com o equilíbrio atual.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

27 de setembro: a sorte pede atitude

Marte entra em Leão em 27 de setembro, às 23h49, trazendo uma mudança de ritmo e favorecendo mais iniciativa, coragem e disposição para agir.

Gêmeos

Suas palavras podem se transformar em uma ferramenta poderosa. É um bom momento para pedir, negociar, apresentar uma ideia, enviar uma candidatura ou finalmente iniciar aquela conversa que você vem adiando.

Dica cósmica: não espere que alguém descubra sozinho o que você quer. Faça o pedido.

Leão

O fim da semana coloca uma dose extra de movimento na sua vida. Uma ambição que estava ficando em segundo plano pode voltar a ocupar espaço e exigir uma atitude mais decidida.

Não tente fazer tudo ao mesmo tempo. Escolha aquilo que realmente desperta sua vontade de avançar e concentre sua energia nisso.

Dica cósmica: transforme a vontade em uma primeira ação concreta, mesmo que o resultado ainda esteja longe.

Escorpião

Uma oportunidade profissional pode pedir mais exposição da sua parte. Uma candidatura, mudança de função, projeto ou decisão de carreira pode colocar você em uma trajetória diferente.

Mesmo que prefira trabalhar longe dos holofotes, talvez seja justamente a hora de deixar algumas pessoas perceberem do que você é capaz.

Dica cósmica: não esconda seu trabalho quando chegar a hora de mostrar resultado.

Peixes

Talentos que você costuma tratar como algo comum podem chamar mais atenção. Alguém pode reconhecer uma habilidade sua e, a partir disso, surgir uma oportunidade que você não estava esperando.

Em vez de recuar quando receber elogios ou visibilidade, permita que as pessoas conheçam melhor aquilo que você sabe fazer.

Dica cósmica: aceite o reconhecimento sem diminuir suas próprias conquistas.

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
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Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

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