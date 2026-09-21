ASTROLOGIA

Atenção ao calendário: a semana tem 3 dias decisivos para cada signo; veja o que pode acontecer em 22, 26 e 27 de setembro

Entre a chegada da primavera, a Lua Cheia e uma mudança importante no fim da semana, cada signo terá uma data para ficar de olho

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:00

Signos, anjo e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Você não precisa ter uma semana inteira perfeita para sentir que as coisas começaram a andar. Às vezes, uma conversa, uma decisão ou uma oportunidade específica é suficiente para mudar o rumo dos dias seguintes. É exatamente essa a proposta da semana de 21 a 27 de setembro. Três momentos se destacam no calendário astrológico: 22 de setembro, quando o Sol entra em Libra e começa a primavera no Brasil; 26 de setembro, com a Lua Cheia em Áries; e 27 de setembro, quando Marte entra em Leão.

Cada uma dessas datas tem uma energia diferente. Por isso, em vez de procurar um único dia da sorte para a semana inteira, vale prestar atenção ao momento que conversa mais diretamente com o seu signo. A previsão é do site "Your Tango".

22 de setembro: sorte através de pessoas e novas conexões

Áries

O dia favorece encontros, conversas e reconexões que devolvem leveza à rotina. Uma pessoa pode ajudar você a enxergar que nem tudo precisa ser resolvido sozinho.

Dica cósmica: aceite um convite ou retome o contato com alguém que faz você se sentir bem.

Libra

A chegada do seu período do ano marca um verdadeiro ponto de reinício. Você pode perceber com mais clareza quais compromissos, relações e objetivos ainda combinam com a vida que quer construir.

Dica cósmica: não leve automaticamente para a nova fase tudo o que já não faz sentido.

Sagitário

Uma pessoa da sua rede pode se tornar mais importante do que você imagina. Uma ideia que estava guardada pode encontrar justamente o contato certo para começar a sair do papel.

Dica cósmica: fale sobre aquele plano que você vem mantendo em segredo.

Capricórnio

Uma oportunidade profissional pode depender menos de esforço individual e mais de uma boa parceria. Um contato, uma apresentação ou até um pedido de ajuda pode acelerar algo que parecia parado.

Dica cósmica: não tenha vergonha de pedir apoio quando isso puder aproximar você de um objetivo.

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26 de setembro: a sorte vem quando você reconhece o que mudou

A Lua Cheia em Áries acontece em 26 de setembro e marca um momento de maior clareza sobre situações que vêm se desenvolvendo há meses.

Touro

Algo que você vinha processando em silêncio pode finalmente fazer sentido. A sorte aparece na forma de clareza: quando você entende o que já não combina com sua vida, fica muito mais fácil decidir o que fazer a seguir.

Dica cósmica: não confunda apego com necessidade. Algumas coisas podem ser deixadas para trás.

Câncer

Assuntos profissionais podem chegar a um ponto importante. Um reconhecimento, uma resposta ou simplesmente uma visão mais clara do próximo passo pode mostrar que esforços anteriores não foram desperdiçados.

Dica cósmica: observe o que já avançou antes de concluir que você ainda está no mesmo lugar.

Virgem

Virgem pode perceber o quanto sua vida mudou nos últimos meses. Uma questão financeira, emocional ou afetiva pode ter tomado um rumo diferente daquele imaginado anteriormente.

A sorte está justamente em perceber que abrir mão de controlar cada detalhe não destruiu seus planos. Em alguns casos, permitiu que eles encontrassem um caminho melhor.

Dica cósmica: pare de tentar recuperar uma versão antiga da sua vida só porque ela parecia mais previsível.

Aquário

Uma conversa ou decisão pode mudar a direção que você vinha seguindo. Você está mais consciente do que deseja e, por isso, fica mais difícil continuar em silêncio apenas para preservar uma situação que já não funciona.

Dica cósmica: se você já sabe o que quer, não adie uma conversa importante por medo de mexer com o equilíbrio atual.

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27 de setembro: a sorte pede atitude

Marte entra em Leão em 27 de setembro, às 23h49, trazendo uma mudança de ritmo e favorecendo mais iniciativa, coragem e disposição para agir.

Gêmeos

Suas palavras podem se transformar em uma ferramenta poderosa. É um bom momento para pedir, negociar, apresentar uma ideia, enviar uma candidatura ou finalmente iniciar aquela conversa que você vem adiando.

Dica cósmica: não espere que alguém descubra sozinho o que você quer. Faça o pedido.

Leão

O fim da semana coloca uma dose extra de movimento na sua vida. Uma ambição que estava ficando em segundo plano pode voltar a ocupar espaço e exigir uma atitude mais decidida.

Não tente fazer tudo ao mesmo tempo. Escolha aquilo que realmente desperta sua vontade de avançar e concentre sua energia nisso.

Dica cósmica: transforme a vontade em uma primeira ação concreta, mesmo que o resultado ainda esteja longe.

Escorpião

Uma oportunidade profissional pode pedir mais exposição da sua parte. Uma candidatura, mudança de função, projeto ou decisão de carreira pode colocar você em uma trajetória diferente.

Mesmo que prefira trabalhar longe dos holofotes, talvez seja justamente a hora de deixar algumas pessoas perceberem do que você é capaz.

Dica cósmica: não esconda seu trabalho quando chegar a hora de mostrar resultado.

Peixes

Talentos que você costuma tratar como algo comum podem chamar mais atenção. Alguém pode reconhecer uma habilidade sua e, a partir disso, surgir uma oportunidade que você não estava esperando.

Em vez de recuar quando receber elogios ou visibilidade, permita que as pessoas conheçam melhor aquilo que você sabe fazer.

Dica cósmica: aceite o reconhecimento sem diminuir suas próprias conquistas.