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Atenção: estes 5 signos vão receber uma oportunidade inesperada hoje (18 de agosto) e não devem deixar passar

Trabalho, dinheiro, relacionamentos e decisões importantes podem avançar para quem souber reconhecer as oportunidades e agir com mais confiança

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 07:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira, 18 de agosto, pode trazer uma sensação de movimento para cinco signos. Questões que estavam paradas começam a ganhar novas possibilidades, enquanto conversas, contatos e decisões podem abrir caminhos interessantes nos próximos dias.

Para Áries, Touro, Gêmeos, Libra e Escorpião, o momento favorece principalmente assuntos ligados a dinheiro, carreira, projetos pessoais e novas oportunidades. O segredo será não agir por impulso, mas também não deixar uma boa chance passar por medo ou excesso de dúvida. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Uma mudança na forma como você enxerga sua vida pessoal pode trazer um novo impulso. Você pode sentir vontade de melhorar sua casa, resolver uma questão familiar ou investir em algo que aumente sua sensação de segurança. Ao mesmo tempo, ideias criativas podem ganhar força e chamar atenção, especialmente se você trabalha com projetos próprios ou atividades que dependem da sua iniciativa.

Dica cósmica: Não descarte uma ideia apenas porque ela parece pequena; pense em como transformá-la em algo maior.

Comidas que são a cara de Áries

Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA
Pizza de Áries: Pepperoni - O clássico picante que combina com a personalidade impulsiva. por Imagem gerada por IA
Junk food de Áries: Hot Dog completo - Rápido, prático e energético para quem não quer perder tempo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Áries: Burger de Costela com Molho Spicy - Robusto, suculento e com um toque de ardência. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Áries: Café Espresso duplo - Áries precisa de energia imediata e prefere algo direto e forte. por Imagem gerada por IA
Petisco de Áries: Nachos com Chili - Crocante, intenso e perfeito para comer com as mãos. por Imagem gerada por IA
Bebida de Áries: Drink de Melancia com Pimenta - A cor vermelha do signo com o toque picante do elemento fogo. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Áries: Sorbet de Frutas Vermelhas - O contraste do gelado com a cor vibrante e o sabor ácido. por Imagem gerada por IA
Fruta de Áries: Romã - Uma fruta de cor intensa, cheia de sementes e ligada à vitalidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Áries: Ovos Mexidos com Bacon - Proteína pura para começar o dia com força total. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA

Touro: Uma oportunidade importante pode chegar por meio de outra pessoa. Um colega pode indicar você para algo, um contato profissional pode apresentar uma possibilidade interessante ou uma conversa casual pode acabar abrindo uma porta. Não subestime seus relacionamentos profissionais, porque alguém da sua rede pode ser justamente a ponte para uma nova fase.

Dica cósmica: Mantenha contato com pessoas que podem contribuir para seus próximos passos e não deixe mensagens importantes sem resposta.

Comidas que são a cara de Touro

Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Touro: Batata Frita com Queijo e Bacon - O máximo do prazer sensorial e da saciedade. por Imagem gerada por IA
Pizza de Touro: Quattro Formaggi (Quatro Queijos) - Abundância e cremosidade em cada fatia. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Touro: Croissants com Geleia Artesanal - O prazer de uma massa folhada perfeita e manteiga. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Touro: Chocolate Quente Cremoso - Textura rica, aveludada e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Petisco de Touro: Tábua de Queijos e Mel - A mistura do salgado com o doce agrada o paladar refinado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Touro: Nhoque com Trufas - Conforto puro com um toque de luxo e terra. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Touro: Tiramisù - Camadas de texturas e o sabor clássico do café e cacau. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Touro: Sanduíche de Roast Beef em Pão Brioche - Carne de qualidade, pão macio e molho cremoso. por Imagem gerada por IA
Fruta de Touro: Figos frescos - Uma fruta suculenta, doce e visualmente luxuosa. por Imagem gerada por IA
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Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA

Gêmeos: Assuntos financeiros e profissionais podem começar a avançar. Você pode receber uma orientação útil, descobrir uma maneira melhor de organizar o dinheiro ou perceber uma oportunidade que antes não parecia tão evidente. No trabalho, a consistência também pode começar a mostrar resultados. Se existe uma questão financeira pendente, vale conferir tudo com atenção antes de tomar uma decisão.

Dica cósmica: Antes de aceitar uma proposta ou fazer um gasto importante, confira os detalhes e pense nas consequências.

Comidas que são a cara de Gêmeos

Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Gêmeos: Meio a meio - A indecisão ou o desejo de provar tudo faz da pizza dividida a escolha ideal. por Imagem gerada por IA
Almoço de Gêmeos: Poke bowl super colorido - Um prato moderno, cheio de texturas diferentes, prático e que combina com o ritmo dinâmico do geminiano. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Gêmeos: Macarons coloridos - Pequenos, sofisticados, de vários sabores e esteticamente perfeitos para o olhar curioso do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Gêmeos: Mocha com leite vaporizado e raspas de laranja - Gêmeos adora a mistura de sabores (chocolate e café) e o toque cítrico que remete à sua agilidade mental. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Gêmeos: Pink lemonade com hortelã - Uma bebida refrescante, visualmente vibrante e que comunica a leveza e a jovialidade do signo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Gêmeos: Club sandwich em camadas - Várias camadas de ingredientes diferentes em um único lanche, estimulando o paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Gêmeos: Tacos mexicanos variados - Comida divertida, para comer conversando e que permite muitas combinações. por Imagem gerada por IA
Fruta de Gêmeos: Mix de uvas sem semente (verdes e roxas) - Práticas de comer enquanto faz outra coisa, representando a agilidade do signo. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Gêmeos: Avocado toast com ovo pochê - O clássico das cafeterias modernas que une saúde, sabor e visual contemporâneo. por Imagem gerada por IA
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Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA

Libra: A terça-feira pode colocar sua carreira e sua imagem profissional em evidência. Um trabalho bem feito pode chamar a atenção de alguém importante, uma conversa pode trazer uma nova direção ou você pode finalmente decidir que não quer mais esperar pelo momento perfeito para mostrar seu potencial. Quanto mais claro você for ao falar sobre seus objetivos, maiores serão as chances de ser compreendido.

Dica cósmica: Fale sobre aquilo que você sabe fazer e deixe que as pessoas conheçam melhor o seu potencial.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
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Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

Escorpião: Uma oportunidade que começa de maneira discreta pode acabar tendo um impacto maior do que você imagina. Uma conversa, um conselho, um convite para aprender algo novo ou até uma possibilidade relacionada a viagens pode ampliar seus horizontes. No trabalho, você pode sentir mais confiança para apresentar uma ideia ou assumir uma responsabilidade diferente.

Dica cósmica: Não espere alguém reconhecer seu potencial antes de começar a demonstrá-lo.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

O que os outros signos podem esperar?

Nem todo signo estará vivendo o mesmo movimento, mas cada um pode encontrar uma oportunidade de avançar.

Câncer: Organize melhor suas prioridades antes de assumir novas responsabilidades.

Leão: Sua confiança pode abrir portas, principalmente no trabalho e nos projetos pessoais.

Virgem: Use o dia para colocar planos em ordem e evitar preocupações desnecessárias.

Sagitário: Uma conversa pode trazer uma informação importante para seus próximos passos.

Capricórnio: Uma decisão profissional pode ficar mais clara quando você olhar para seus objetivos de longo prazo.

Aquário: Não tenha medo de mudar uma estratégia que já não está funcionando.

Peixes: Um pouco de organização pode ajudar você a transformar uma boa ideia em algo concreto.

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