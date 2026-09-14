ASTROLOGIA

Atenção para Lilith: entrada em Capricórnio hoje (14 de setembro) mexe com 3 signos e traz coragem para romper com o passado

A partir das 14h05, o movimento favorece decisões mais firmes, limites claros e a coragem de deixar para trás situações que já não fazem sentido

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 13:00

Astrologia Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas fases difíceis parecem intermináveis, mas chega uma hora em que simplesmente não dá mais para continuar carregando os mesmos problemas. Hoje, 14 de setembro, três signos podem sentir justamente esse impulso de colocar um ponto final no que vem desgastando sua paz.

A mudança ganha força a partir das 14h05, quando Lilith entra em Capricórnio. O momento favorece uma postura mais firme diante de situações que já ultrapassaram os limites, além de estimular uma reflexão importante sobre aquilo que cada um aceita ou não aceita mais para a própria vida.

Para esses signos, não se trata de esperar que alguém apareça para resolver tudo. A virada começa quando eles percebem que também têm poder para escolher o que fica, o que sai e qual caminho querem seguir. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries pode perceber hoje que passou tempo demais esperando que alguém ou alguma circunstância resolvesse aquilo que estava incomodando. A partir de agora, a tendência é assumir uma postura muito mais ativa diante dos próprios problemas.

Você pode começar a olhar para algumas limitações de maneira diferente. Em vez de pensar que determinada situação é simplesmente difícil demais para mudar, surge a coragem para entender o que realmente está impedindo seu avanço.

Esse processo também pode trazer uma descoberta importante: talvez você tenha se acostumado a aceitar menos do que gostaria. Agora, existe uma vontade maior de mirar mais alto e descobrir do que é capaz quando para de duvidar tanto de si.

Dica cósmica: pare de esperar que alguém dê o primeiro passo. Identifique o que depende de você e comece por aí.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Escorpião

Escorpião pode chegar ao limite hoje. Depois de lidar com situações cansativas por tempo demais, você começa a perceber que não precisa continuar vivendo em estado permanente de tensão.

Existe uma diferença entre enfrentar uma dificuldade e permanecer preso a ela. Você já aprendeu algumas lições importantes com o que aconteceu, e agora pode ser o momento de parar de reviver aquilo mentalmente.

A sensação de alívio vem justamente quando você entende que não precisa continuar carregando uma história que já cumpriu seu papel. Fazer algo que realmente gosta, recuperar sua rotina e voltar a pensar em si pode ser mais importante do que parece.

Dica cósmica: não confunda resistência com obrigação de suportar tudo. Algumas situações terminam quando você decide que já deu.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

Capricórnio

Capricórnio pode sentir um impulso especialmente forte para colocar limites. Alguém ou alguma situação pode ter ultrapassado sua paciência tantas vezes que ficar calado deixou de ser uma opção.

Você sabe que determinadas conversas são desconfortáveis, mas também sabe que continuar evitando o confronto só prolonga o problema. Hoje, pode surgir a coragem necessária para dizer o que pensa e deixar claro até onde está disposto a ir.

O mais importante é não transformar essa firmeza em uma nova guerra. Você não precisa gritar, provar que está certo ou vencer ninguém. Basta se posicionar e recuperar o direito de decidir o que aceita na própria vida.

Dica cósmica: estabeleça limites sem culpa. Dizer “não” para aquilo que faz mal também é uma forma de cuidar de si.