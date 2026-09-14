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Atenção para Lilith: entrada em Capricórnio hoje (14 de setembro) mexe com 3 signos e traz coragem para romper com o passado

A partir das 14h05, o movimento favorece decisões mais firmes, limites claros e a coragem de deixar para trás situações que já não fazem sentido

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 13:00

Astrologia mostra que 4 signos tendem a sentir mais oscilações
Astrologia Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas fases difíceis parecem intermináveis, mas chega uma hora em que simplesmente não dá mais para continuar carregando os mesmos problemas. Hoje, 14 de setembro, três signos podem sentir justamente esse impulso de colocar um ponto final no que vem desgastando sua paz.

A mudança ganha força a partir das 14h05, quando Lilith entra em Capricórnio. O momento favorece uma postura mais firme diante de situações que já ultrapassaram os limites, além de estimular uma reflexão importante sobre aquilo que cada um aceita ou não aceita mais para a própria vida.

Para esses signos, não se trata de esperar que alguém apareça para resolver tudo. A virada começa quando eles percebem que também têm poder para escolher o que fica, o que sai e qual caminho querem seguir. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Áries pode perceber hoje que passou tempo demais esperando que alguém ou alguma circunstância resolvesse aquilo que estava incomodando. A partir de agora, a tendência é assumir uma postura muito mais ativa diante dos próprios problemas.

Você pode começar a olhar para algumas limitações de maneira diferente. Em vez de pensar que determinada situação é simplesmente difícil demais para mudar, surge a coragem para entender o que realmente está impedindo seu avanço.

Esse processo também pode trazer uma descoberta importante: talvez você tenha se acostumado a aceitar menos do que gostaria. Agora, existe uma vontade maior de mirar mais alto e descobrir do que é capaz quando para de duvidar tanto de si.

Dica cósmica: pare de esperar que alguém dê o primeiro passo. Identifique o que depende de você e comece por aí.

Comidas que são a cara de Áries

Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA
Pizza de Áries: Pepperoni - O clássico picante que combina com a personalidade impulsiva. por Imagem gerada por IA
Junk food de Áries: Hot Dog completo - Rápido, prático e energético para quem não quer perder tempo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Áries: Burger de Costela com Molho Spicy - Robusto, suculento e com um toque de ardência. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Áries: Café Espresso duplo - Áries precisa de energia imediata e prefere algo direto e forte. por Imagem gerada por IA
Petisco de Áries: Nachos com Chili - Crocante, intenso e perfeito para comer com as mãos. por Imagem gerada por IA
Bebida de Áries: Drink de Melancia com Pimenta - A cor vermelha do signo com o toque picante do elemento fogo. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Áries: Sorbet de Frutas Vermelhas - O contraste do gelado com a cor vibrante e o sabor ácido. por Imagem gerada por IA
Fruta de Áries: Romã - Uma fruta de cor intensa, cheia de sementes e ligada à vitalidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Áries: Ovos Mexidos com Bacon - Proteína pura para começar o dia com força total. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA

Escorpião

Escorpião pode chegar ao limite hoje. Depois de lidar com situações cansativas por tempo demais, você começa a perceber que não precisa continuar vivendo em estado permanente de tensão.

Existe uma diferença entre enfrentar uma dificuldade e permanecer preso a ela. Você já aprendeu algumas lições importantes com o que aconteceu, e agora pode ser o momento de parar de reviver aquilo mentalmente.

A sensação de alívio vem justamente quando você entende que não precisa continuar carregando uma história que já cumpriu seu papel. Fazer algo que realmente gosta, recuperar sua rotina e voltar a pensar em si pode ser mais importante do que parece.

Dica cósmica: não confunda resistência com obrigação de suportar tudo. Algumas situações terminam quando você decide que já deu.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Capricórnio pode sentir um impulso especialmente forte para colocar limites. Alguém ou alguma situação pode ter ultrapassado sua paciência tantas vezes que ficar calado deixou de ser uma opção.

Você sabe que determinadas conversas são desconfortáveis, mas também sabe que continuar evitando o confronto só prolonga o problema. Hoje, pode surgir a coragem necessária para dizer o que pensa e deixar claro até onde está disposto a ir.

O mais importante é não transformar essa firmeza em uma nova guerra. Você não precisa gritar, provar que está certo ou vencer ninguém. Basta se posicionar e recuperar o direito de decidir o que aceita na própria vida.

Dica cósmica: estabeleça limites sem culpa. Dizer “não” para aquilo que faz mal também é uma forma de cuidar de si.

Comidas que são a cara de Capricórnio

Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Capricórnio: Sanduíche de Pernil com Molho de Ervas - Robusto, tradicional e feito com carne que exige preparo lento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Capricórnio: Ossobuco com Polenta Cremosa - Um prato que exige tempo, paciência e resulta em uma estrutura impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Capricórnio: Bolinho de Arroz com Parmesão envelhecido - O reaproveitamento com qualidade e o sabor da tradição caseira. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Capricórnio: Whisky On The Rocks em copo baixo - Uma bebida atemporal, sólida e que exala maturidade e poder. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Capricórnio: Tortinha de Nozes com Caramelo - Sabores terrosos e uma estrutura firme que remete ao elemento terra. por Imagem gerada por IA
Fruta de Capricórnio: Maçã Vermelha clássica e firme - A fruta tradicional por excelência, simbolizando a estrutura e a saúde. por Imagem gerada por IA
Pizza de Capricórnio: Pizza de Calabresa Artesanal e Cebola - O clássico que nunca falha, feito com ingredientes de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
Junk food de Capricórnio: Burger de Costela com Queijo Canastra - O rústico elevado ao nível gourmet, sólido e muito saboroso. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Capricórnio: Café Coado em cerâmica clássica - O valor da paciência e da tradição em um café bem feito e puro. por Imagem gerada por IA
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Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA

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