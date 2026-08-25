ASTROLOGIA

Atenção, signos! Os próximos dias escondem reviravoltas e cada um precisa ficar de olho em uma área até domingo

De decisões no trabalho a questões financeiras e relacionamentos, os últimos dias de agosto podem trazer sinais importantes para os 12 signos

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 11:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A semana já está em andamento, mas os próximos dias ainda podem trazer mudanças importantes para todos os signos. Com a temporada de Virgem colocando mais atenção sobre organização, responsabilidades e escolhas práticas, situações que pareciam pequenas podem ganhar um significado maior antes do domingo, 30 de agosto.

Para alguns signos, o momento pede cautela antes de tomar uma decisão. Para outros, pode surgir uma oportunidade que merece ser observada com atenção. O mais importante será não ignorar conversas, pendências e sinais que já estão aparecendo.

Aqui está o que cada signo deve observar até o fim da semana, de acordo com o site "Economic Times".

Áries: não tenha pressa para decidir

Os próximos dias podem testar sua paciência, Áries. Você pode sentir vontade de tomar uma decisão rápida na vida profissional ou pessoal, mas um resultado melhor pode surgir se você esperar por mais informações.

Fique de olho: decisões impulsivas, desentendimentos no trabalho e gastos desnecessários.

Oportunidade: uma conversa pode revelar uma nova possibilidade profissional.

Até domingo: pense duas vezes antes de aceitar algo que você ainda não compreendeu completamente.

Touro: uma questão financeira precisa de atenção

Touro, sua atenção pode se voltar para a segurança financeira. Uma despesa, um pagamento ou uma conversa envolvendo dinheiro pode exigir uma decisão antes do fim da semana.

Fique de olho: gastos excessivos e adiamento de uma decisão financeira importante.

Oportunidade: você pode encontrar uma maneira mais inteligente de administrar seus recursos.

Até domingo: reveja seu orçamento e evite gastar apenas para impressionar alguém.

Gêmeos: alguém pode revelar suas verdadeiras intenções

Gêmeos, a comunicação ganha importância nos próximos dias. Uma mensagem, conversa ou interação inesperada pode revelar mais do que parece à primeira vista.

Fique de olho: sinais contraditórios e conclusões precipitadas.

Oportunidade: uma conexão útil pode surgir por meio do trabalho, de contatos profissionais ou de uma interação social.

Até domingo: escute com atenção antes de responder.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Câncer: sua carreira pede uma direção mais clara

Câncer, você pode começar a questionar se o caminho profissional atual realmente está levando você para onde deseja. Isso não significa necessariamente que seja hora de abandonar tudo, mas pode ser um sinal de que sua estratégia precisa mudar.

Fique de olho: conflitos no trabalho e reações tomadas pela emoção.

Oportunidade: seu esforço e sua consistência podem ser reconhecidos.

Até domingo: termine uma tarefa pendente em vez de começar várias novas.

Leão: não deixe o orgulho bloquear uma oportunidade

Leão, você pode ficar mais em evidência nos próximos dias. O desafio será perceber a diferença entre demonstrar confiança e se recusar a fazer concessões.

Fique de olho: discussões provocadas pelo orgulho.

Oportunidade: uma ideia profissional ou criativa pode ganhar destaque.

Até domingo: aceite um conselho útil, mesmo que venha de alguém de quem você não esperava.

Virgem: este pode ser um ponto de recomeço

Virgem, sua temporada coloca você em evidência e favorece uma revisão das suas prioridades. Nos próximos dias, pode ficar mais claro que um hábito, relacionamento ou compromisso já não combina com o futuro que você deseja.

Fique de olho: perfeccionismo e excesso de pensamentos.

Oportunidade: um novo começo no trabalho, na organização da rotina ou na vida pessoal.

Até domingo: escolha avançar em vez de esperar pela perfeição.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra: algo do passado pode voltar

Libra, uma pendência pode reaparecer nos próximos dias. Pode ser uma conversa antiga, uma questão afetiva ou um assunto profissional que você acreditava já ter resolvido.

Fique de olho: na tendência de repetir um padrão antigo.

Oportunidade: resolver algo que ficou pendente pode ajudar você a seguir em frente com mais clareza.

Até domingo: não reabra uma porta apenas por nostalgia.

Escorpião: uma amizade pode mudar

Escorpião, preste atenção ao seu círculo social. Você pode perceber com mais clareza quem realmente apoia seus objetivos e quem só aparece quando precisa de alguma coisa.

Fique de olho: amizades desequilibradas e conflitos desnecessários.

Oportunidade: uma conexão importante pode se fortalecer.

Até domingo: proteja sua energia e não force relações que já não parecem recíprocas.

Sagitário: a carreira ganha força

Sagitário, assuntos profissionais podem ganhar ainda mais importância conforme a semana avança. Um feedback, uma nova responsabilidade ou uma oportunidade de mostrar seu potencial pode aparecer.

Fique de olho: prazos perdidos e pequenos detalhes deixados de lado.

Oportunidade: tomar iniciativa pode colocar você à frente de outras pessoas.

Até domingo: deixe seu trabalho falar mais alto do que suas promessas.

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Capricórnio: uma meta importante precisa de outra estratégia

Capricórnio, você sabe o que quer, mas talvez a maneira como está tentando chegar lá precise de ajustes. Os próximos dias favorecem uma visão menos imediatista dos seus objetivos.

Fique de olho: rigidez diante de mudanças nas circunstâncias.

Oportunidade: planejamento e persistência podem criar uma oportunidade importante.

Até domingo: mude o método, não necessariamente o objetivo.

Aquário: uma oportunidade inesperada pode surgir

Aquário, algo que você não estava procurando pode chamar sua atenção nos próximos dias. Pode ser uma conversa, uma interação online, um contato profissional ou até um convite inesperado.

Fique de olho: rejeitar uma possibilidade apenas porque ela não fazia parte dos seus planos.

Oportunidade: uma surpresa pode abrir uma direção completamente nova.

Até domingo: mantenha a mente aberta. Nem toda boa oportunidade chega da maneira que você imaginava.

Peixes: confie nos fatos, não apenas no que sente

Peixes, sua intuição pode estar forte, mas os próximos dias pedem que você combine percepção com praticidade. Uma decisão envolvendo dinheiro, trabalho ou relacionamentos pode exigir uma análise mais objetiva.

Fique de olho: gastos emocionais e expectativas pouco realistas.

Oportunidade: estabelecer limites pode melhorar uma relação importante.

Até domingo: não tome uma decisão definitiva por causa de uma emoção passageira.

O que os signos devem observar até domingo

Os próximos dias não precisam ser marcados por acontecimentos dramáticos. Para muitos signos, as mudanças mais importantes podem começar com decisões pequenas, conversas e percepções que estavam sendo ignoradas.

Áries: pense antes de agir.

Touro: fique atento às finanças.

Gêmeos: preste atenção à comunicação.

Câncer: reavalie sua direção profissional.

Leão: não deixe o orgulho interferir.

Virgem: aceite a possibilidade de um recomeço.

Libra: evite repetir o passado.

Escorpião: observe quem realmente apoia você.

Sagitário: leve a carreira a sério.

Capricórnio: ajuste sua estratégia.

Aquário: permaneça aberto ao inesperado.