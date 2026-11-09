MEIO AMBIENTE

Ativistas lançam pedras de 2 toneladas no mar, criam muralha de rocha com 116 km² no fundo do oceano e atingem pesca de arrasto após apoio de estrelas de Hollywood

Greenpeace instalou obstáculos no fundo do Mar do Norte para impedir a pesca de arrasto em uma região protegida, com apoio de estrelas de Hollywood e outros famosos



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 16:16

Ativistas do Greenpeace lançaram enormes pedras no fundo do Mar do Norte para dificultar a passagem de embarcações pesqueiras Crédito: Divulgação / Andrew McConnell / Greenpeace

Enormes rochas de até duas toneladas foram lançadas no fundo do Mar do Norte, próximo à costa da Inglaterra, para formar uma muralha contra a pesca predatória. A iniciativa foi realizada pelo Greenpeace e pretende proteger uma área de aproximadamente 116 km².

A operação aconteceu no início de novembro e recebeu apoio de celebridades de Hollywood, incluindo os atores Benedict Cumberbatch e Simon Pegg. As pedras foram posicionadas em uma região que, apesar de protegida, continua recebendo intensa atividade pesqueira ilegal.

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Muralha submarina

A operação foi realizada na Área Marinha Protegida do Sul do Mar do Norte, uma região criada para preservar as toninhas (Phocoena phocoena), pequenos cetáceos que vivem nas águas europeias, que são parentes dos golfinhos e baleias.

Apesar da classificação e proteção ambiental legal, a área continua sendo explorada por embarcações que utilizam redes de arrasto. Nesse tipo de pesca, equipamentos pesados são puxados pelo fundo do oceano, capturando qualquer animal próximo e destruindo o ecossistema.

Barreira foi instalada em uma área marinha protegida que continua recebendo embarcações de pesca industrial Crédito: Divulgação / Andrew McConnell / Greenpeace

De acordo com uma análise divulgada pelo Greenpeace, os barcos que utilizam equipamentos de arrasto de fundo acumularam pelo menos 37,2 mil horas de atividade pesqueira na região durante 2025.

O número foi o maior registrado entre as áreas marinhas protegidas em alto-mar do Reino Unido. A organização argumenta que a falta de restrições e fiscalizações suficientes ameaça a biodiversidade local.

Como funciona a barreira de pedras gigantes?

Para dificultar a pesca de arrasto, os ativistas utilizaram o navio Arctic Sunrise, responsável por transportar e lançar as enormes rochas em pontos estratégicos do fundo do mar.

O objetivo é criar obstáculos físicos capazes de impedir a passagem dos equipamentos pesqueiros pelo leito oceânico. Dessa maneira, a organização pretende proteger parte dos habitats atingidos pelas redes.

Pedras de até duas toneladas foram transportadas pelo navio Arctic Sunrise e posicionadas em pontos estratégicos do fundo do mar Crédito: Divulgação / Andrew McConnell / Greenpeace

Segundo o Greenpeace, a operação criou uma área de 116 km² protegida pela barreira, batizada informalmente de Parque Oceânico. A extensão corresponde à região que a organização afirma ter isolado da pesca de arrasto.

Os ativistas também comunicaram as posições das rochas às autoridades marítimas britânicas. A medida permite informar outras embarcações sobre a localização dos obstáculos.

A organização anunciou ainda que o Arctic Sunrise continuaria patrulhando a área nos dias seguintes Crédito: Divulgação / Andrew McConnell / Greenpeace

Atores de Hollywood apoiaram a operação

A iniciativa recebeu o apoio de personalidades conhecidas internacionalmente, como Benedict Cumberbatch, que interpreta o Doutor Estranho nos filmes da Marvel, e Simon Pegg, ator de produções como Missão: Impossível.

Os artistas tiveram seus nomes registrados em pedras utilizadas na operação. O gesto simbolizou o apoio à campanha por medidas mais rigorosas de preservação ambiental.

Benedict Cumberbatch e Simon Pegg tiveram seus nomes gravados às rochas lançadas no Mar do Norte em apoio à campanha ambiental Crédito: Divulgação / Andrew McConnell / Greenpeace

Parlamentares britânicos também participaram da mobilização. Entre eles estão Kerry McCarthy, ex-ministra do Clima do Reino Unido, e Roz Savage, conhecida por sua atuação em questões ambientais.

Por que a pesca de arrasto ameaça os animais?

A área escolhida pelo Greenpeace abriga uma parcela importante da população de toninhas-comuns do Mar do Norte britânico. Esses animais dependem da disponibilidade de peixes e de condições adequadas para encontrar alimento.

Segundo a organização, a pesca de arrasto pode reduzir a quantidade de presas disponíveis e destruir habitats no fundo oceânico. A poluição sonora também interfere na capacidade dos cetáceos de localizar alimento.

Além de ter sua dieta reduzida, os próprios animais podem ser capturados pelas redes ou por fragmentos delas que ficam descartados no fundo do oceano Crédito: Ecomare / Sytske Dijksen / Wikimedia Commons