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Ator baiano recebe cachê de R$ 90 mil para aparição no Rock in Rio; veja outros cachês

Levantamento aponta valores estimados pagos por marcas para presenças de celebridades no festival

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 15:49

Veja os cachês estimados de famosos para marcar presença no Rock in Rio
Veja os cachês estimados de famosos para marcar presença no Rock in Rio Crédito: Reprodução/Instagram

O ator baiano Lázaro Ramos teria recebido cachê estimado em R$ 90 mil para participar de uma ação publicitária no Rock in Rio. O valor aparece em um levantamento da coluna GENTE, da revista Veja, publicado nesta quarta-feira (9), que reúne estimativas de diferentes fontes do mercado publicitário sobre quanto celebridades podem cobrar para marcar presença no festival.

Lázaro esteve no evento no último domingo (6) ao lado de Rafa Vitti em uma ação para uma marca de cerveja. Os dois chegaram à área VIP vestidos de verde, seguindo a proposta da campanha, e posaram para fotos com o produto.

Segundo a Veja, o valor de R$ 90 mil é uma estimativa e não foi confirmado oficialmente pelo ator ou pela marca. A negociação pode variar de acordo com o tempo de permanência, entregas publicitárias, exclusividade e outras exigências previstas em contrato.

Quanto os famosos recebem?

O levantamento mostra uma diferença significativa entre os valores praticados. Entre os nomes citados, Tia Milena, ex-BBB da edição mais recente, aparece com estimativa de R$ 10 mil, enquanto Pequena Lo, Douglas Silva e Pedro Scooby teriam valores na casa dos R$ 12 mil.

Veja quanto os famosos ganharam de cachê no Rock In Rio

Tia Milena - R$ 10 mil por Reprodução/Instagram
Paulinho Vilhena - R$ 10 mil por Reprodução/Instagram
Pequena Lo - R$ 12 mil por Reprodução/Instagram
Douglas Silva - R$ 12 mil por Reprodução/Instagram
Pedro Scooby - R$ 12 mil por Reprodução/Instagram
Marcos Pasquim - R$ 15 mil por Reprodução/Instagram
Leandra Leal - R$ 60 mil por Reprodução/Instagram
José Loreto - R$ 70 mil por Reprodução/Instagram
Rafa Vitti - R$ 70 mil por Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos - R$ 90 mil por Reprodução/Instagram
Fátima Bernardes — R$ 100 mil por Reprodução/Instagram
Mariana Ximenes - R$ 120 mil por Reprodução/Instagram
Letícia Colin - R$ 120 mil por Reprodução/Instagram
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Tia Milena - R$ 10 mil por Reprodução/Instagram

Já José Loreto e Rafa Vitti aparecem com R$ 70 mil cada, enquanto Leandra Leal teria estimativa de R$ 60 mil.

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Na parte de cima da lista estão Fátima Bernardes, com R$ 100 mil, e Mariana Ximenes e Letícia Colin, ambas com R$ 120 mil.

A reportagem ressalta ainda que atores em novelas atualmente no ar tendem a ter maior valor de mercado. Além da presença no evento, contratos podem envolver carro particular, convites extras para acompanhantes, uso de roupas ou produtos de determinada marca e até exclusividade publicitária por um período.

Vale lembrar que as cifras são estimativas de fontes do mercado publicitário e não representam valores oficialmente confirmados pelos artistas ou pelas marcas.

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