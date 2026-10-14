CRIME

Ator condenado por estupro de vulnerável é preso durante gravação de novela bíblica da Record

Policiais civis localizaram Allan Christian Rocha de Oliveira, de 37 anos, nos estúdios da emissora, no Rio de Janeiro; defesa contesta a legalidade da prisão

Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 16:17

Ator foi preso Crédito: Reprodução

Um ator condenado por estupro de vulnerável foi preso enquanto participava das gravações de uma novela bíblica da Record, no Rio de Janeiro. Allan Christian Rocha de Oliveira, de 37 anos, foi localizado por policiais civis na segunda-feira (12), dentro dos estúdios da emissora, em Vargem Pequena, na zona oeste da capital fluminense.

A prisão aconteceu durante o expediente do profissional, que trabalhava como figurante na produção. Segundo a Polícia Civil, os agentes chegaram ao paradeiro de Allan após um trabalho de inteligência que envolveu o cruzamento de dados e a identificação de endereços relacionados ao condenado.

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A operação foi realizada por equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP). Após o monitoramento, os investigadores localizaram o homem nas instalações da emissora e cumpriram o mandado de prisão.

De acordo com a polícia, a ordem judicial foi expedida pela Vara de Execuções Penais (VEP) do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), em decorrência de uma condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável.

Allan ainda teria oito anos de pena a cumprir em regime semiaberto. Depois de ser detido, ele foi encaminhado à sede da DRFA-CAP para os procedimentos legais e permaneceu à disposição da Justiça. O Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) divulgou nas redes sociais um vídeo que mostra a ação policial.

A defesa do ator, entretanto, questiona a legalidade da prisão. Em nota encaminhada ao Notícias da TV, o advogado Rennan de Abreu afirmou que apresentou um recurso contra a decisão judicial. O defensor também declarou que Allan não estava foragido e ressaltou que o processo tramita em segredo de Justiça há mais de quatro anos.