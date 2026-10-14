Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ator condenado por estupro de vulnerável é preso durante gravação de novela bíblica da Record

Policiais civis localizaram Allan Christian Rocha de Oliveira, de 37 anos, nos estúdios da emissora, no Rio de Janeiro; defesa contesta a legalidade da prisão

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 16:17

Ator foi preso
Ator foi preso Crédito: Reprodução

Um ator condenado por estupro de vulnerável foi preso enquanto participava das gravações de uma novela bíblica da Record, no Rio de Janeiro. Allan Christian Rocha de Oliveira, de 37 anos, foi localizado por policiais civis na segunda-feira (12), dentro dos estúdios da emissora, em Vargem Pequena, na zona oeste da capital fluminense.

A prisão aconteceu durante o expediente do profissional, que trabalhava como figurante na produção. Segundo a Polícia Civil, os agentes chegaram ao paradeiro de Allan após um trabalho de inteligência que envolveu o cruzamento de dados e a identificação de endereços relacionados ao condenado.

Assédio, abuso e estupro devem ser denunciados no 180

Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
1 de 9
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução

A operação foi realizada por equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP). Após o monitoramento, os investigadores localizaram o homem nas instalações da emissora e cumpriram o mandado de prisão.

De acordo com a polícia, a ordem judicial foi expedida pela Vara de Execuções Penais (VEP) do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), em decorrência de uma condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável.

Allan ainda teria oito anos de pena a cumprir em regime semiaberto. Depois de ser detido, ele foi encaminhado à sede da DRFA-CAP para os procedimentos legais e permaneceu à disposição da Justiça. O Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) divulgou nas redes sociais um vídeo que mostra a ação policial.

Leia mais

Imagem - Fora dos gramados, Haaland investe em condomínio de luxo com imóveis de até R$ 54 milhões; veja a fortuna envolvida

Fora dos gramados, Haaland investe em condomínio de luxo com imóveis de até R$ 54 milhões; veja a fortuna envolvida

Imagem - Paolla Oliveira responde a pedido de Virginia Fonseca para voltar à Grande Rio; saiba o que disse

Paolla Oliveira responde a pedido de Virginia Fonseca para voltar à Grande Rio; saiba o que disse

Imagem - Larissa Manoela impressiona ao exibir músculos definidos e choca seguidores: 'Minha nova meta'

Larissa Manoela impressiona ao exibir músculos definidos e choca seguidores: 'Minha nova meta'

A defesa do ator, entretanto, questiona a legalidade da prisão. Em nota encaminhada ao Notícias da TV, o advogado Rennan de Abreu afirmou que apresentou um recurso contra a decisão judicial. O defensor também declarou que Allan não estava foragido e ressaltou que o processo tramita em segredo de Justiça há mais de quatro anos.

Até a publicação da reportagem, a Record não havia apresentado um posicionamento público sobre a prisão ocorrida durante as gravações.

Mais recentes

Imagem - Astro de 'Grease', John Travolta homenageia a esposa, Kelly Preston, 6 anos após sua morte

Astro de 'Grease', John Travolta homenageia a esposa, Kelly Preston, 6 anos após sua morte
Imagem - Fora dos gramados, Haaland investe em condomínio de luxo com imóveis de até R$ 54 milhões; veja a fortuna envolvida

Fora dos gramados, Haaland investe em condomínio de luxo com imóveis de até R$ 54 milhões; veja a fortuna envolvida
Imagem - Lollapalooza 2027 revela atrações de cada dia de festival e abre vendas do Lolla Day

Lollapalooza 2027 revela atrações de cada dia de festival e abre vendas do Lolla Day