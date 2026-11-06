CULTURA

Ator de ‘A Nobreza do Amor’, Guto Galvão, repercute ao falar sobre saúde mental nas redes sociais, relembra trajetória e superação

Artista enfrentou superações, como quando foi diagnosticado miocardite viral, e tinha outro sonho antes de se tornar ator

Felipe Sena

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 16:23

Guto Galvão contracenou ao lado de Lázaro Ramos Crédito: Divulgação

Após “Vale Tudo”, em que interpretava o personagem Luís, o ator Guto Galvão ganhou destaque na novela “A Nobreza do Amor”, atual novela das seis da TV Globo, que está na reta final.

O paraense que dá vida a Bakari, um estrangeiro de Zinga que chegou em Batanga para tentar vender joias de sua posse, também tem se destacado ao falar sobre saúde mental nas redes sociais.

Guto Galvão em 'A Nobreza do Amor' 1 de 7

“Os temas que eu abordo são sobre limites, autoestima, reciprocidade, autoconhecimento, autorresponsabilidade, convivência e desafios da vida adulta. Com uma linguagem de afeto, que é acessível, mas sempre com responsabilidade”, conta ele. “É um conteúdo em que eu tento equilibrar acolhimento x provocação, sem trazer fórmulas prontas, ou ser só uma mensagem motivacional ou de positividade tóxica. A proposta é fazer quem assiste refletir, questionar comportamentos tóxicos que a vida naturaliza, que podem ser diferentes. Também mudar perspectivas e convidar as pessoas a desenvolverem relações mais saudáveis com elas mesmas e com os outros”, disse ao jornal CORREIO.

Em entrevista, Guto contou ainda detalhes sobre a emoção e orgulho de ter estar ao lado de grandes nomes da teledramaturgia na novela das seis. “Contracenei com Lázaro Ramos, que é uma grande referência, não só como intérprete mas também como uma voz importantíssima para nós, atores negros, abordando temas como a luta antirracista, a representatividade e a transformação social, além de ser uma pessoa muito calorosa, leve e humana”, festeja ela, que também atuou com Luciano Quirino, Hilton Cobra e Michel Blois.

Outros sonhos e trabalhos

Antes das telas, o sonho do ator era a música. Ele chegou a se imaginar em uma banda de rock viajando pelo mundo, mas a vida o levou para outros caminhos. Pouco depois, foi incentivado pelo irmão, mas decidiu entrar no teatro, e foi amor à primeira vista.

“Sempre digo que passei a vida apaixonado pela música, mas, quando conheci o teatro, descobri o amor da minha vida”, brinca ele, que é formado pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), por onde passaram nomes como Paulo Gustavo e Ingrid Guimarães.

Em sua terceira novela, além de séries como “Arcanjo Renegado” e filmes como “Pureza” e “Manas” no currículo. “Esse momento é especial. Há dez anos deixei Belém em busca de um sonho. Estar aqui agora enche meu coração de alegria e gratidão”, festeja.

O ator ainda estreou na série “Dom de Iludir”, no catálogo da Netflix, e segue participando de festivais como o longa “Juliana Contra o Jambeiro do Diabo pelo Coração de João Batista”, dirigido por Roger Elarrat.

Superação

Antes da trajetória de sucesso, Guto passou por momentos de tensão, que foram superados ao longo da vida, quando foi diagnosticado com miocardite viral e passou três meses internado em um hospital, além de quase um ano em recuperação.