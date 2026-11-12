SEPARAÇÃO E DÍVIDAS

Ator de Breaking Bad, Dean Norris se separa após 23 anos com dívida de até US$ 10 milhões

Casal também lida com a falência de um restaurante que administra nos Estados Unidos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 10:10

Dean e Bridget Norris Crédito: Reprodução/Instagram

O ator norte-americano Dean Norris, de 63 anos, famoso por viver o agente Hank Schrader na série 'Breaking Bad', está se divorciando de Bridget Norris após 23 anos de casamento. Documentos da Justiça obtidos pelo site americano TMZ mostram que Bridget entrou com o pedido em 2025, no condado de Riverside, na Califórnia. Nos papéis, ela justificou o fim da relação por "diferenças irreconciliáveis" e informou que os dois se separaram em 15 de janeiro daquele ano.

Dean Norris e a esposa, Bridget 1 de 5

Pais de cinco filhos, eles ainda têm dois adolescentes menores de idade, de 16 e 17 anos. Na ação, Bridget pediu pensão alimentícia e a guarda compartilhada dos filhos. O ator respondeu ao processo meses depois, mas o divórcio ainda está na Justiça.

A separação acontece enquanto o ex-casal enfrenta problemas financeiros com o Swing Inn Cafe, um restaurante comprado por eles em 2022 na cidade californiana de Temecula. Segundo os portais Page Six e TMZ, o local entrou em recuperação judicial pelo Capítulo 11 da lei americana, um tipo de processo que permite reorganizar dívidas para evitar o fechamento da empresa.

O ator Dean Norris 1 de 12

Em depoimento no processo, Norris contou que o faturamento do restaurante caiu US$ 1 milhão entre 2024 e 2025. Os registros mostram que o negócio tem entre US$ 100 mil e US$ 500 mil em bens, mas acumula dívidas que chegam a US$ 10 milhões. Além do restaurante, os dois também cuidam juntos de um centro de artes, o Norris Performing Arts Center.