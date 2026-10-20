CINEMA

Ator de 'Fleabag' pode fazer história no Oscar ao concorrer contra si mesmo; entenda feito que não acontece há quase 100 anos

Andrew Scott é apontado como possível indicado a Melhor Ator por dois filmes diferentes

Fernanda Varela

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 14:00

Andrew Scott Crédito: Reprodução

Conhecido por conquistar o público ao interpretar o padre de 'Fleabag', Andrew Scott pode protagonizar uma situação bastante incomum no Oscar de 2027. O ator irlandês, de 49 anos, aparece entre os nomes cotados para disputar a categoria de Melhor Ator por duas produções diferentes, o que abriria a possibilidade de concorrer contra si mesmo pela estatueta.

A situação é resultado de uma mudança nas regras da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela premiação. A partir da edição de 2027, atores e atrizes poderão receber mais de uma indicação na mesma categoria, desde que por trabalhos distintos.

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Scott ganhou destaque nas previsões da temporada de premiações por suas atuações em 'Elsinore' e 'Pressure', dois filmes que apresentam personagens inspirados em acontecimentos reais.

No primeiro, o ator interpreta Ian Charleson, artista escocês que morreu em 1990, aos 40 anos, em decorrência de complicações relacionadas à AIDS. A produção acompanha os últimos meses de sua vida, período em que se preparava para interpretar Hamlet no National Theatre, em Londres.

Já em 'Pressure', Andrew Scott assume o papel de James Stagg, meteorologista escocês que teve participação decisiva nos preparativos para o desembarque das tropas aliadas na Normandia, durante a Segunda Guerra Mundial. A operação militar aconteceu em junho de 1944 e ficou conhecida como Dia D.

As duas interpretações receberam elogios da crítica especializada e colocaram o nome do artista nas discussões sobre os possíveis indicados ao Oscar. Apesar da repercussão, as candidaturas ainda não foram confirmadas pela Academia.

Caso receba as duas indicações, Scott poderá repetir um feito registrado pela última vez em 1930. Naquele ano, George Arliss disputou a categoria de Melhor Ator pelos filmes 'Disraeli' e 'The Green Goddess'.

A mesma edição também teve Norma Shearer concorrendo a Melhor Atriz por 'The Divorcee' e 'Their Own Desire'. Ela acabou conquistando a estatueta por sua atuação em 'The Divorcee'.

Nascido na Irlanda, Andrew Scott construiu uma carreira que reúne trabalhos no teatro, na televisão e no cinema. Antes de conquistar uma legião de fãs com 'Fleabag', já havia chamado a atenção ao interpretar Jim Moriarty, um dos principais antagonistas da série 'Sherlock'.

Na segunda temporada de 'Fleabag', criada e protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, Scott vive um padre que desenvolve uma relação amorosa com a personagem principal. A química entre os dois transformou o personagem em um dos mais populares da produção, rendendo ao ator reconhecimento internacional.

Outro trabalho de destaque foi a minissérie 'Ripley', da Netflix, na qual interpretou Tom Ripley, personagem envolvido em uma trama de identidade, ambição e crimes.