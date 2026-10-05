LUTO

Ator de 'Grey's Anatomy' escondeu morte da esposa por mais de um ano: 'Era extremamente reservada'

Isaiah Washington contou que Jenisa Washington sofreu um AVC hemorrágico grave após desmaiar repentinamente; casal ficou junto por 29 anos e teve três filhos

Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 13:26

Isaiah Washington Crédito: Reprodução

Isaiah Washington, conhecido pelo papel do médico Preston Burke em "Grey's Anatomy", revelou a causa da morte da esposa, Jenisa Marie Washington, mais de um ano após a perda. O ator contou que ela sofreu um AVC hemorrágico grave e não conseguiu se recuperar.

Jenisa morreu em 9 de junho de 2025. Segundo Washington, ela havia desmaiado repentinamente nove dias antes, em 31 de maio. O ator compartilhou uma foto em preto e branco da mulher nas redes sociais e falou publicamente sobre o ocorrido. "Sim... os rumores são verdadeiros. Minha querida esposa, com quem fui casado por 29 anos, desmaiou repentinamente em 31 de maio de 2025 e faleceu em 9 de junho de 2025. Foi um choque enorme para mim e para toda a nossa família. Ela não resistiu a um AVC hemorrágico gravíssimo e nunca se recuperou", escreveu.

Atores deixam Grey's Anatomy após 22ª temporada 1 de 3

Ao revelar o que aconteceu, Washington também fez um alerta aos seguidores sobre dores de cabeça e pediu que sintomas persistentes ou incomuns sejam avaliados por profissionais de saúde. "Escutem, pessoal... algumas dores de cabeça não são apenas dores de cabeça ou enxaquecas; elas podem ser algo muito mais grave e um sinal de alerta. Se puderem, façam um exame do cérebro e levem essas dores de cabeça a sério", afirmou.

A fala do ator relata a experiência da família, mas dores de cabeça são muito comuns e podem ter diversas causas. A presença do sintoma, isoladamente, não significa que uma pessoa esteja sofrendo um AVC.

Washington disse ainda que a esposa deixou três filhos e admitiu ter dúvidas sobre tornar pública uma informação tão pessoal, já que Jenisa era reservada. "Não sei se esta é uma publicação apropriada, porque Jenisa Washington era extremamente reservada, mas acho que vou ter que aceitar uma bronca dela do outro lado", brincou.

Casamento de 29 anos

Isaiah e Jenisa foram casados por 29 anos e tiveram três filhos. O ator manteve os detalhes sobre a morte da mulher longe dos holofotes até decidir falar sobre o assunto nas redes sociais.

Washington ficou conhecido mundialmente por interpretar Preston Burke nas primeiras temporadas de "Grey's Anatomy". Sua saída da série ocorreu em 2007, após uma controvérsia nos bastidores envolvendo o uso de um insulto homofóbico durante um conflito no set. Ele retornou como convidado em 2014 para uma participação na produção.