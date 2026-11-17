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Ator de ‘Por Você’, Amaury Lorenzo revela que chegou a passar fome e relembra trajetória: ‘Como vou me deslumbrar?’

Ator interpreta educador que ajuda alunos foram do ambiente escolar em novela das sete

Felipe Sena

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 15:51

Ator Amaury Lorenzo tem feito sucesso em ‘Por Você’ Crédito: Reproduçaõ | Instagram

O ator Amaury Lorenzo, que vive o professor Lucas em “Por Você”, abriu o coração sobre sua trajetória durante conversa sobre seu personagem na trama das sete que acolhe os alunos, e tem um olhar humano para suas dores e conflitos na adolescência.

O artista que interpreta o educador da trama de Dino Cantelli e Juliana Peres que acolhe aluno que não tinha onde dormir, tirou dinheiro do próprio bolso para pagar passagem de aluno e comprar remédio, foi para fila do SUS para tentar vaga de consulta médica, entre outras atitudes, se emocionou ao falar da própria trajetória.

Amaury Lorenzo 1 de 11

Nascido em Congonhas, em São Paulo, o mineiro de 41 anos trabalhou como iluminador de teatro, garçom artístico e deu aulas de artes cênicas, de roteiro e de dança para idosos.