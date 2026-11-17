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Felipe Sena
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 15:51
O ator Amaury Lorenzo, que vive o professor Lucas em “Por Você”, abriu o coração sobre sua trajetória durante conversa sobre seu personagem na trama das sete que acolhe os alunos, e tem um olhar humano para suas dores e conflitos na adolescência.
O artista que interpreta o educador da trama de Dino Cantelli e Juliana Peres que acolhe aluno que não tinha onde dormir, tirou dinheiro do próprio bolso para pagar passagem de aluno e comprar remédio, foi para fila do SUS para tentar vaga de consulta médica, entre outras atitudes, se emocionou ao falar da própria trajetória.
Amaury Lorenzo
Nascido em Congonhas, em São Paulo, o mineiro de 41 anos trabalhou como iluminador de teatro, garçom artístico e deu aulas de artes cênicas, de roteiro e de dança para idosos.
“Gosto de contar minhas histórias porque são legítimas e geram identificação. O artista brasileiro é um lutador. Como diz Fernanda Montenegro: ‘Se dá certo, é herói. Se dá errado, é maluco’. Não tem como romantizar o nosso cotidiano. Já passei fome, como vou me deslumbrar com a fama? Não tenho a menor vaidade nesse âmbito. A terapia me ajuda a entender: sou um operário que tenta executar o trabalho da melhor forma possível. Não posso errar, porque o amanhã é incerto. Estou num grupo de WhatsApp em que fazemos, todo mês, um rateio para comprar cestas básicas e pagar as contas de artistas que estão sem trabalho”, revelou o ator.