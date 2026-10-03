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Ator de 'Por Você' retoma gravações após sofrer acidente de trânsito

Personagem Ítalo sumiu de cenas da novela em prol da recuperação de Fabrício Assis

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 15:36

Fabrício Assis interpreta o personagem Ítalo em
Fabrício Assis interpreta o personagem Ítalo em "Por Você" Crédito: Reprodução/TV Globo

Fabrício Assis, intérprete do personagem Ítalo na novela “Por Você", retomou os trabalhos nos estúdios da Globo na última terça-feira (29), após se afastar temporariamente para se recuperar de um acidente de trânsito. A emissora confirmou ao portal Notícias da TV que o enredo foi adaptado para preservar a história do jovem na trama durante o afastamento do ator.

"Fabrício Assis estava se recuperação de um acidente de trânsito e voltou a gravar. Durante esse período, os roteiros de Por Você foram adaptados, preservando o arco dramático do personagem, e o ator contou com toda a assistência da emissora", declarou a nota oficial da Globo.

Fãs da produção notaram a falta de Ítalo em sequências importantes, como o episódio dedicado ao aniversário de Juli, vivida por Lucy Ramos, além de cenas em que outros personagens mencionavam o jovem sem que ele aparecesse em cena.

Fabrício Assis

Fabrício Assis por Reprodução/Instagram
Fabrício Assis por Reprodução/Instagram
Fabrício Assis por Reprodução/Instagram
Fabrício Assis por Reprodução/Instagram
Fabrício Assis por Reprodução/Instagram
Fabrício Assis por Reprodução/Instagram
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Fabrício Assis por Reprodução/Instagram

Uma cena, em específico, mostra a irmã gêmea de Ítalo, Glorinha, interpretada por Laura Luz, questionando o irmão após encontrar vídeos de balé salvos no celular dele. Embora o personagem seja mencionado, ele não responde, demonstrando que, mesmo com a ausência do ator, Ítalo continua presente na trama.

A ausência repentina do personagem gerou especulações e preocupação entre os telespectadores nas redes sociais ao longo dos últimos dias. "Aconteceu algo com o ator que faz o Ítalo em Por Você? Ele praticamente sumiu da novela", indagou um usuário no X. "Genuinamente preocupada com o sumiço do Ítalo, que cena tapa-buraco foi essa aqui?", disse outra, preocupada com o que poderia ter acontecido com Fabrício. "Eu observei que, nas últimas cenas em que normalmente o Ítalo estaria presente, ele não estava", pontuou outra telespectadora.

O retorno de Fabrício aos estúdios foi registrado por colegas de elenco. A atriz Laura Luz compartilhou um registro ao lado do ator nos bastidores na terça-feira (3). No dia seguinte, Lucy Ramos também publicou uma imagem ao lado do intérprete de Ítalo.

Na última quinta-feira (1), o próprio Fabrício utilizou suas redes sociais para tranquilizar o público e detalhar o ocorrido. "Primeiramente, eu queria agradecer a todas as mensagens de vocês. Tive um pequeno acidente de trânsito e precisei me ausentar de algumas diárias, mas, graças a Deus, não foi nada grave. Estou bem, foi apenas um susto. Já voltei a gravar e o roteiro foi alterado para manter o arco do personagem e não interferir na história. Seguimos trabalhando para continuar entregando a novela preferida de vocês", escreveu.

Na trama escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, Ítalo é filho de Juli e foi adotado por Bela ao lado de seus três irmãos após a morte da mãe biológica. O personagem atravessa um momento de transição importante na narrativa: motivado pelo interesse em Hanna, ele deve abandonar a prática do judô para se dedicar integralmente ao balé.

“Por Você" é protagonizada por Sheron Menezzes no papel da médica Bela e conta com direção artística de André Câmara. Ambientada no Rio de Janeiro, a produção reúne em seu elenco nomes de destaque como Alinne Moraes, Thiago Lacerda, Renata Sorrah, Antônio Pitanga e Milhem Cortaz.

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