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Ator de 'Pretty Little Liars' aparece com rosto ensanguentado após ser agredido durante assalto à mão armada nos Estados Unidos

Artista relatou nas redes sociais ter sido agredido na cabeça com uma arma e ameaçado de morte durante roubo de relógio em West Hollywood, Califórnia

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 19:08

Keegan Allen apareceu com rosto ensanguentado após ter sido agredido em assalto nos Estados Unidos
Keegan Allen apareceu com rosto ensanguentado após ter sido agredido em assalto nos Estados Unidos Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Keegan Allen, conhecido por seu papel como Toby Cavanaugh na série "Pretty Little Liars", foi vítima de um assalto à mão armada na noite de quinta-feira (8), em West Hollywood, na Califórnia, Estados Unidos. Ele utilizou as redes sociais para relatar o episódio e exibir os ferimentos sofridos durante a abordagem.

Nas imagens, Allen aparece com o rosto ensanguentado e conta que foi atacado por dois homens que usavam máscaras. Segundo o artista, os suspeitos apontaram armas contra ele e proferiram ameaças de morte, exigindo que ele entregasse um relógio que usava no momento. 

Keegan Allen

Keegan Allen por Reprodução/Instagram
Keegan Allen por Reprodução/Instagram
Keegan Allen e Troian Bellisario por Reprodução/Instagram
Keegan Allen por Reprodução/Instagram
Keegan Allen por Reprodução/Instagram
Keegan Allen por Reprodução/Instagram
Keegan Allen por Reprodução/Instagram
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Keegan Allen por Reprodução/Instagram

“Esses dois caras me acertaram na cabeça, apontaram uma arma para mim e estavam com uma faca. Depois, foram embora”, relatou no vídeo. 

O crime aconteceu no estacionamento do Laurel Supply, nas proximidades da Santa Monica Boulevard. Informações do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, divulgadas pela imprensa americana, apontam que os suspeitos vestiam roupas pretas. Durante a o assalto, um deles estava armado com uma arma de fogo, enquanto o outro carregava uma faca.

Além do depoimento, o ator publicou a gravação de uma câmera de segurança que registrou o assalto. As imagens mostram os dois homens se aproximando dele no estacionamento. Sob ameaça, Allen ergue os braços e entrega o objeto antes de ser atingido na cabeça com uma arma por um dos assaltantes.

Na legenda, o artista contou que os assaltantes ameaçaram matá-lo e criticou a segurança na região. “West Hollywood não é mais segura”, escreveu. “Minha vida por um relógio”, refletiu o ator, que completou dizendo que trará atualizações assim que tiver novas informações sobre o caso.

Após o ataque, Allen recebeu atendimento médico no local por causa dos ferimentos na cabeça. De acordo com as autoridades, não houve necessidade de encaminhá-lo a um hospital. Até o momento, os responsáveis pelo crime ainda não foram identificados publicamente.

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