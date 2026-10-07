VÍDEO

Ator de 'Quem Ama Cuida' cai no choro ao ser surpreendido ao vivo na Globo; vídeo

Pedro Alves, intérprete de Fernando na novela, não conteve a emoção ao ver a mãe, que mora na Bélgica, durante participação no 'Encontro'

Fernanda Varela

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 15:26

Pedro Alves, intérprete de Fernando na novela Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução

Pedro Alves, que interpreta Fernando em "Quem Ama Cuida", viveu um momento de forte emoção durante uma participação no "Encontro com Patrícia Poeta". O ator caiu no choro ao ser surpreendido pela mãe, Márcia, que apareceu no programa por meio de uma chamada de vídeo diretamente da Bélgica, onde mora.

A surpresa aconteceu nesta terça-feira (6). Assim que percebeu que a mãe estava na tela, Pedro demonstrou espanto e imediatamente se emocionou. "Mentira!", reagiu o ator antes de começar a chorar.

Elenco de Quem Ama Cuida 1 de 12

A distância entre os dois tem relação com a trajetória de Pedro. Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, ele se mudou para a Bélgica aos 8 anos e permaneceu no país até os 19. Foi durante esse período que começou a estudar e trabalhar com teatro.

Durante a chamada, Márcia falou sobre a personalidade do filho e contou como a ausência dele mudou a rotina da família. "Pedro é um cara incrível, é uma pessoa muito querida. A gente morre de saudade dele. A casa ficou silenciosa sem ele, porque ele tá sempre com uma câmera, brincando com os amigos, com a casa cheia", contou.

Mãe de cinco filhos, Márcia também destacou a energia de Pedro. "Ele tem muita energia, é um cara muito alegre, com muita energia, uma energia muito boa, que preenche a gente o tempo todo", afirmou.

ELE EMOCIONADO MDS ???????????? #Encontro #TVGlobo https://t.co/2grqOAcIc2 — TV Globo (@tvglobo) October 6, 2026

Apesar da distância física, a família acompanha diariamente o trabalho do ator no Brasil. Márcia revelou que assistir ao filho na novela se tornou também uma maneira de diminuir a saudade. "A gente mata a saudade quando a gente liga a televisão. A gente assiste todos os dias", contou.