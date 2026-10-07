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Ator de 'Quem Ama Cuida' cai no choro ao ser surpreendido ao vivo na Globo; vídeo

Pedro Alves, intérprete de Fernando na novela, não conteve a emoção ao ver a mãe, que mora na Bélgica, durante participação no 'Encontro'

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 15:26

Pedro Alves, intérprete de Fernando na novela Quem Ama Cuida
Pedro Alves, intérprete de Fernando na novela Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução

Pedro Alves, que interpreta Fernando em "Quem Ama Cuida", viveu um momento de forte emoção durante uma participação no "Encontro com Patrícia Poeta". O ator caiu no choro ao ser surpreendido pela mãe, Márcia, que apareceu no programa por meio de uma chamada de vídeo diretamente da Bélgica, onde mora.

A surpresa aconteceu nesta terça-feira (6). Assim que percebeu que a mãe estava na tela, Pedro demonstrou espanto e imediatamente se emocionou. "Mentira!", reagiu o ator antes de começar a chorar.

Elenco de Quem Ama Cuida

Elenco de Quem Ama Cuida por Globo
Elenco de Quem Ama Cuida por Globo
Elenco de Quem Ama Cuida por Globo
Elenco de Quem Ama Cuida por Globo
Elenco de Quem Ama Cuida por Globo
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Elenco de Quem Ama Cuida por Globo

A distância entre os dois tem relação com a trajetória de Pedro. Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, ele se mudou para a Bélgica aos 8 anos e permaneceu no país até os 19. Foi durante esse período que começou a estudar e trabalhar com teatro.

Durante a chamada, Márcia falou sobre a personalidade do filho e contou como a ausência dele mudou a rotina da família. "Pedro é um cara incrível, é uma pessoa muito querida. A gente morre de saudade dele. A casa ficou silenciosa sem ele, porque ele tá sempre com uma câmera, brincando com os amigos, com a casa cheia", contou.

Mãe de cinco filhos, Márcia também destacou a energia de Pedro. "Ele tem muita energia, é um cara muito alegre, com muita energia, uma energia muito boa, que preenche a gente o tempo todo", afirmou.

Apesar da distância física, a família acompanha diariamente o trabalho do ator no Brasil. Márcia revelou que assistir ao filho na novela se tornou também uma maneira de diminuir a saudade. "A gente mata a saudade quando a gente liga a televisão. A gente assiste todos os dias", contou.

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Pedro Alves está no elenco de "Quem Ama Cuida" como Fernando. A participação na novela marca uma nova etapa da carreira do ator no Brasil depois dos anos vividos na Europa.

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