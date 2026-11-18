LIBERDADE

Ator de 'Quem Ama Cuida', Pedro Alves fala sobre bissexualidade e apoio da família: 'Meus pais nunca ligaram'

Aos 33 anos, intérprete de Fernando contou que recebeu apoio dos pais e destacou o impacto de seus personagens LGBTQIA+ na vida de outras pessoas

Heider Sacramento

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 18:38

Pedro Alves, intérprete de Fernando em Quem Ama Cuida, falou sobre bissexualidade e apoio dos pais Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Pedro Alves, que interpreta Fernando na novela Quem Ama Cuida, falou abertamente sobre sua bissexualidade e a relação com a família. Em uma conversa com fãs na rede social X, o artista, de 33 anos, contou que nunca enfrentou resistência dos pais em relação à sua orientação sexual.

“Meus pais nunca ligaram pra minha bissexualidade. E olha que tenho três: meu pai brasileiro, meu pai belga que me criou e minha mãe”, escreveu na noite de terça-feira (17).

Pedro Alves 1 de 7

Na mesma conversa, Pedro comentou a importância de interpretar personagens LGBTQIA+ na televisão. Sua estreia na TV aconteceu em 2019, em Malhação: Toda Forma de Amar, quando viveu Guga, um jovem que fazia par romântico com Serginho, personagem de João Pedro Oliveira.

O ator disse que encara como uma responsabilidade o impacto que esse trabalho pode ter na vida de outras pessoas. Segundo ele, desde a época de Malhação, conversa com jovens e também com pais sobre como lidar com questões relacionadas à sexualidade e ao diálogo familiar.

“Tenho um dever desde o Guga de mudar a vida de outras pessoas e eu levo isso muito a sério, inclusive na vida pessoal”, afirmou. Pedro também celebrou perceber mais famílias se aproximando e acolhendo seus filhos.