VIVÊNCIA

Ator de ‘Quem Ama Cuida’ revela vício da mãe em cassinos clandestinos: ‘Ela ficou doente’

Artista viu a mãe sofrer de perto por causa de jogos de azar

Felipe Sena

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 15:04

Alexandre Borges abriu o coração sobre o momento no Encontro com Patrícia Poeta Crédito: Reproduçaõ | TV Globo

O ator que vive Ulisses em ‘Quem Ama Cuida’, Alexandre Borges, de 60 anos, participou de uma bate papo no Encontro com Patrícia Poeta, nesta quinta-feira (29), em que falou um pouco sobre o personagem que tem vício em jogos de azar.

No entanto, o momento também fez o ator refletir sobre um momento delicado em sua vida, que o ajudou na composição do personagem, quando a mãe, Rosa Linda Maria Borges, sofria do mesmo vício da ficção.

Alexandre Borges 1 de 7

“Minha mãe falou por um momento assim. O Brasil sempre teve a relação dúbia com o jogo, já teve cassinos, proibiu, voltou com bingos. A minha mãe gostava de ir a cassinos clandestinos e eu, às vezes, ia buscá-la, preocupado, para saber como era o lugar que ela ia", disse.

Durante conversa com Patrícia Poeta, o ator contou que questionava a mãe sobre o hábito. "Eu perguntava: 'Mãe, por que você está jogando?'", recordou. "Ela falava: 'Meu filho, eu não tenho nada para fazer'. Ela estava aposentada. Era um entretenimento. Ao chegar lá (no cassino), tem as pessoas que recebem, tem uma comidinha, você fica jogando. No começo, pode ter sido uma diversão, mas eu senti que foi um problema para ela".