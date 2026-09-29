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Ator de 'Rambo', Sylvester Stallone revela arrependimento após 29 anos de casamento

Em entrevista, o astro de Hollywood admitiu que demorou a se casar com Jennifer Flavin e brincou sobre o tempo perdido por causa de procrastinação

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 18:46

Sylvester Stallone e Jennifer Flavin estão juntos desde 1988
Sylvester Stallone e Jennifer Flavin estão juntos desde 1988 Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Sylvester Stallone, conhecido pelo icônico papel na franquia “Rambo”, é casado há 29 anos com Jennifer Flavin. Com tantas décadas de convivência, ele revelou qual detalhe mudaria na longa relação que cultiva com a ex-modelo e atriz.

Em entrevista ao programa norte-americano Sunday Morning, da rede televisiva CBS, Stallone disse que se arrepende de ter demorado tanto tempo para se casar com a esposa. Os dois se conheceram e começaram a namorar em 1988, mas oficializaram a união apenas oito anos depois, em 1997.

Sylvester Stallone e Jennifer Flavin

Sylvester Stallone e Jennifer Flavin por Reprodução/Instagram
Sylvester Stallone e Jennifer Flavin por Reprodução/Instagram
Sylvester Stallone e Jennifer Flavin por Reprodução/Instagram
Sylvester Stallone e Jennifer Flavin por Reprodução/Instagram
Sylvester Stallone e Jennifer Flavin por Reprodução/Instagram
Sylvester Stallone e Jennifer Flavin por Reprodução/Instagram
Sylvester Stallone e Jennifer Flavin por Reprodução/Instagram
Sylvester Stallone e Jennifer Flavin por Reprodução/Instagram
Sylvester Stallone e Jennifer Flavin por Reprodução/Instagram
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Sylvester Stallone e Jennifer Flavin por Reprodução/Instagram

"Eu gostaria de ter casado com a minha esposa uns oito anos antes”, confessou o ator. "Eu fui um completo idiota, [fiquei] procrastinando muito. Porque, sabe, eu ainda estou aprendendo sobre relacionamentos”, afirmou.

Na sequência, ele se desculpou publicamente com Jennifer: "Então, eu me arrependo disso. E me desculpe, querida".

Stallone e Flavin trocam declarações constantes nas redes sociais, especialmente em datas comemorativas. Recentemente, Jennifer publicou uma homenagem ao marido quando ele completou 80 anos, em julho deste ano.

"Feliz 80º aniversário, meu amor! Desde o dia em que te conheci, em 1988, você sempre foi o amor da minha vida. Obrigada por me dar uma família e o lar mais lindo. Mal posso esperar para celebrar você para sempre! Eu te amo”, declarou ela na época.

Atualmente, Stallone tem 80 anos, enquanto Flavin tem 58. O casal teve três filhas: Sophia Rose, Sistine Rose e Scarlett Rose. O ator também é pai de Sage (falecido em julho de 2012) e Seargeoh, frutos de seu primeiro casamento com Sasha Czack, com quem foi casado entre 1974 e 1985.

Eles passaram por uma crise em 2024 e chegou a considerar o divórcio, mas a situação foi rapidamente resolvida, permanecendo unidos desde então.

Sylvester Stallone possui extensa carreira no cinema e é um dos rostos mais marcantes de produções de ação em Hollywood. Ele integrou o elenco de longas como “Rocky, um lutador” (1976), “Rocky Balboa” (2006), “Rambo: Programado para Matar” (1982), “Os Mercenários” (2010) e “Creed: Nascido para Lutar” (2015).

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