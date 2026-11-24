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Felipe Sena
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 07:30
Aos 66 anos, o ator Jackson Antunes, conhecido por novelas como “Renascer” e “O Rei do Gado” deixou o luxo de bairros nobres do Rio de Janeiro, como Leblon e Barra da Tijuca por um refúgio em Guapimirim, na Região Serrana do Rio de Janeiro, lugar em que vive longe da rotina agitada de trabalho.
O ator vive em um sítio com a esposa, Cristiana Brito, com quem é casado há 33 anos, e com o filho, o músico Zé Vitor Antunes. A propriedade fica cercada pela vegetação do Parque Nacional da Serra dos Órgãos.
Jackson Antunes mantém sítio na Região Serrana do Rio
A propriedade reúne características históricas, com um casarão em estilo colonial, varanda, amplo terreno arborizado e diferentes espécies de plantas ao redor da propriedade. Entre os espaços de lazer estão uma piscina e uma pequena queda d’água que fica no sítio, formando uma espécie de cachoeira particular. O local reflete ainda a infância do ator, nascido em Janaúba, no Norte de Minas Gerais, onde cresceu.
Parte dos registros do sítio são compartilhados por Zé Vitor, de 28 anos, que publica imagens de diferentes ambientes da propriedade. Apesar de morar em Guapimirim, Jackson ainda mantém um imóvel no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, por ficar próximo aos Estúdios Globo.