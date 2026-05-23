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Ator de ‘Supernatural’, Stewart McLean desaparece por uma semana e é encontrado morto no Canadá

Artista ficou conhecido por séries como ‘Arrow’ e ‘Virgin River’

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de maio de 2026 às 22:05

Stewart McLean
rEPRODUÇÃO Crédito: Stewart McLean

Stewart McLean, conhecido por participações em séries como Supernatural e Arrow, foi encontrado morto no Canadá aos 45 anos. Segundo informações divulgadas pela revista People, o ator estava desaparecido desde o dia 15 de maio. Os restos mortais dele foram identificados na última sexta-feira (22), na região de Lions Bay, na província da Colúmbia Britânica. O caso passou a ser investigado pela polícia local como homicídio.

Stewart McLean

rEPRODUÇÃO por Stewart McLean
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rEPRODUÇÃO por Stewart McLean

Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre a causa da morte nem informações sobre possíveis suspeitos.

Ao longo da carreira, Stewart McLean acumulou participações em produções conhecidas do público internacional. Além de “Supernatural” e “Arrow”, ele também esteve em séries como Virgin River, Happy Face, The Irrational e Murder in a Small Town.

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A morte do artista provocou comoção entre fãs e profissionais da indústria audiovisual. Em comunicado, a agência Lucas Talent Inc. lamentou a perda e destacou o carinho que Stewart despertava nos bastidores das produções.

A agente Jodi Caplan, que trabalhou com o ator por mais de uma década, descreveu Stewart como “dedicado, profissional, entusiasmado e infinitamente engraçado”.

Nas redes sociais, fãs também publicaram homenagens e mensagens de despedida lembrando personagens e participações marcantes do ator em séries que conquistaram admiradores em vários países.

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