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Ator desabafa sobre ser chamado de 'ex de Camila Pitanga': 'Me sinto desconfortável'

Angel Ferreira, que namorou a atriz entre 2015 e 2017, afirma que os dois continuam amigos e critica o rótulo quase 10 anos após o fim do relacionamento

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 11:10

O ator Angel Ferreira na época em que namorava Camila Pitanga
O ator Angel Ferreira na época em que namorava Camila Pitanga Crédito: Divulgação

Angel Ferreira ainda costuma ser apresentado como "ex de Camila Pitanga" mesmo quase uma década depois do fim do relacionamento entre os dois. O ator, que namorou a artista entre 2015 e 2017, admite que se sente incomodado com a forma como a relação continua sendo usada para identificá-lo, embora faça questão de destacar o carinho que mantém pela atriz.

Em entrevista à Quem, Angel afirmou que o tempo desde o término faz com que o rótulo pareça ainda mais estranho. "Quando eu penso que a gente não é mais namorado há quase 10 anos, é chocante que essa ainda seja uma maneira de se referenciar a mim", declarou.

Angel Ferreira

O ator Angel Ferreira por Reprodução/Instagram
O ator Angel Ferreira na época em que namorava Camila Pitanga por Reprodução/Instagram
O ator Angel Ferreira por Reprodução/Instagram
O ator Angel Ferreira por Reprodução/Instagram
Agatha Moreira e Igor Angelkorte (hoje Angel Ferreira) em 'Terra e Paixão' por Fábio Rocha/TV Globo
O ator Angel Ferreira por Reprodução/Instagram
O ator Angel Ferreira por Reprodução/Instagram
O ator Angel Ferreira por Reprodução/Instagram
O ator Angel Ferreira por Reprodução/Instagram
O ator Angel Ferreira por Reprodução/Instagram
O ator Angel Ferreira por Reprodução/Instagram
O ator Angel Ferreira por Reprodução/Instagram
O ator Angel Ferreira por Reprodução/Instagram
O ator Angel Ferreira por Reprodução/Instagram
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O ator Angel Ferreira por Reprodução/Instagram
O ator Angel Ferreira na época em que namorava Camila Pitanga por Divulgação
O ator Angel Ferreira por Reprodução/Instagram
O ator Angel Ferreira por Reprodução/Instagram
O ator Angel Ferreira na época em que namorava Camila Pitanga por Reprodução/Instagram
Angel Ferreira, ex-Igor Angelkorte por Reprodução
Angel Ferreira por Reprodução
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O ator Angel Ferreira por Reprodução/Instagram

Apesar do incômodo, o ator falou de Camila com admiração e deixou claro que a amizade entre os dois permanece. "Óbvio que uma parte de mim fica muito orgulhosa. Camila é um mulherão, uma atriz maravilhosa, uma pessoa que é uma amiga minha. A gente tem nossa amizade, nosso carinho, nos acompanhamos", afirmou.

O que incomoda Angel não é a lembrança do relacionamento em si, mas a sensação de que sua trajetória continua sendo resumida por uma relação que terminou há anos. "Quando eu vejo isso, eu me sinto desconfortável, claro, porque há uma necessidade de seguir em frente", explicou.

"Consigo compreender essa necessidade do jornalismo de localizar e dar memória ao leitor, mas quando isso vira uma coisa de clickbait, fico frustrado. Se for tudo em nome do lucro, a gente vai se perder", afirmou.

Camila atualmente vive uma nova fase da vida pessoal e está noiva de Patrick Pessoa. Angel também fez questão de elogiar o companheiro da atriz. "Agora ela vai casar com o Patrick, que também é um cara absolutamente maravilhoso e querido", disse.

Segundo o ator, Patrick, inclusive, já teve contato com seu trabalho e chegou a levá-lo para apresentar Sidarta em Curitiba. A peça é o monólogo criado por Angel a partir da obra de Hermann Hesse.

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Tags:

Camila Pitanga Angel Ferreira

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