CINEMA

Ator diz sentir saudade do regime militar, explica motivo e afirma: 'Éramos censurados'

David Cardoso relembrou dificuldades enfrentadas após ter um filme barrado pela censura federal durante a ditadura e contou como conseguiu liberar a produção

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 11:24

O ator, diretor e produtor David Cardoso: hoje e no auge do sucesso Crédito: Reprodução e Divulgação

O ator e diretor David Cardoso, conhecido como um dos grandes nomes da Pornochanchada brasileira, afirmou sentir saudade do regime militar. Aos 83 anos, o artista relembrou nas redes sociais um episódio envolvendo a censura de um de seus filmes durante a ditadura e explicou o motivo de sua declaração.

Em uma publicação no Facebook, David contou que A Freira e a Tortura, longa que dirigiu e protagonizou ao lado de Vera Gimenez, mãe de Luciana Gimenez, ficou retido por 11 meses na censura federal, em Brasília.

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"Esse meu filme 'A Freira e a Tortura' ficou preso 11 meses na censura federal em Brasília. A inflação era de 10% ao mês. A produção custou mais ou menos 300 mil dólares. 10 votos contra e 1 a favor. Dinheiro do meu bolso, nada de Embrafilme", escreveu.

Segundo o ator, que foi galã dos anos 1970 e 1980, depois de um encontro com o então ministro da Justiça, conseguiu a liberação do longa-metragem. No entanto, a demora comprometeu os planos comerciais da produção.

"Foi liberado. O estrago já estava feito. Consegui vender para a Argentina e países de língua espanhola por 50 mil dólares. Recebi adiantado 20 mil e o resto foi roubado pelos exibidores paraguaios e argentinos", relatou.

Ao recordar o episódio, David fez uma comparação entre a censura e a possibilidade de exibição dos filmes naquele período. "Por incrível que pareça, com relação ao cinema tenho saudades do regime militar. Éramos censurados, mas os filmes eram exibidos", declarou.

Na publicação, o artista também compartilhou um documento oficial emitido pelo governo que registrava a censura ao longa-metragem.

Carreira de David Cardoso

Com mais de 40 filmes no currículo, David Cardoso construiu uma trajetória como ator, diretor e produtor, tornando-se conhecido pelo apelido de Rei da Pornochanchada.

No cinema, um de seus últimos trabalhos de destaque foi A Hora Mágica, dirigido por Guilherme de Almeida Prado e lançado em 1998. Na televisão, participou da novela Da Cor do Pecado, em 2004.