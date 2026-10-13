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Ator diz ter leiloado pedra no rim por R$ 375 mil e revela destino do dinheiro

William Shatner, de 95 anos, o eterno Capitão Kirk, contou história filantrópica inusitada ao participar de entrevista ao programa 'Dropping Names with Brent and Jonny'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 09:54

William Shatner
William Shatner Crédito: Reprodução

O ator William Shatner, de 95 anos, que ficou eternizado como o Capitão Kirk da franquia "Star Trek", contou uma história inusitada envolvendo uma pedra no rim. Ele revelou que passou por uma cirurgia há 20 anos para remover o cálculo, que foi leiloado. O dinheiro arrecadado foi para uma boa ação: ajudou a financiar a construção de uma casa para uma família na Louisiana, nos Estados Unidos.

O fato foi revelado em entrevista ao "Dropping Names with Brent and Jonny", no YouTube. O programa é comandado por Brent Spiner e Jonathan Frakes, que viveram, respectivamente, o androide Data e o Comandante William na famosa franquia. 

William Shatner

William Shatner por Reprodução/YouTube
William Shatner por Reprodução
William Shatner por Reprodução/YouTube
William Shatner por Reprodução
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William Shatner por Reprodução/YouTube

"Eu tenho um cálculo renal, o médico o retira e lá está ele: uma pequena bolinha preta. Graças a Deus, acabou. Aí, uma semana depois, recebo uma ligação de uma empresa canadense de jogos de azar que, por lei, não pode fazer publicidade. Então, o que eles fazem? Eles encontram maneiras de fazer isso e leiloaram a pedra por US$ 75 mil (cerca de R$ 375 mil)", contou.

O ator explicou que a quantia arrecadada foi destinada à Habitat for Humanity, organização que trabalha na construção de moradias para famílias. Além do valor obtido com o leilão, o elenco da série "Boston Legal", da qual Shatner fazia parte na época, arrecadou outros US$ 25 mil, aproximadamente R$ 125 mil.

"Meu cálculo renal, somado a US$ 25 mil arrecadados pelo elenco, doamos US$ 100 mil (R$ 500 mil) para a Habitat for Humanity construir uma casa para uma família, uma casa na Louisiana. É uma família de cinco pessoas, pelo menos na última vez que verifiquei, que morava nela", afirmou.

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