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Ator do 'Capitão América' desabafa sobre solteirice: 'Mulheres não gostam de homens mais velhos'

Anthony Mackie, de 48 anos, relatou dificuldade para encontrar uma namorada durante participação em programa de TV norte-americano

Kamila Macedo

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 22:06

Anthony Mackie é o Capitão América no Unive Crédito: Divulgação

O ator norte-americano Anthony Mackie, de 48 anos, afirmou que enfrenta dificuldades para encontrar uma namorada e atribuiu o problema à idade. A declaração foi dada na segunda-feira (16), durante participação no programa “Watch What Happens Live with Andy Cohen”.

“Sabe, sou um homem mais velho e sinto que as mulheres não gostam de homens mais velhos”, disse Mackie, conhecido por interpretar Sam Wilson, o Capitão América, nos filmes da Marvel.

O apresentador Andy Cohen e o ator Jamie Dornan, colega de Mackie na série “12 12 12” (2026) e que também participava da atração, discordaram da opinião do artista.

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Dornan rebateu, brincando com o status de Mackie: “Isso não é verdade. Homens mais velhos com grana da Marvel?”. Cohen também questionou Anthony, citando sua aparência física. "Sim! Me desculpe, mas [não gostam de] homens mais velhos, sarados e que têm essa aparência?", indagou.

Ele, porém, não mudou de percepção. “É difícil como um homem mais velho. Mulheres não gostam de caras mais velhos. Elas gostam de homens jovens e produtivos”, afirmou.

Essa não é a primeira vez que Mackie aborda o tema. Em entrevista à revista People no ano passado, o ator questionou a confiança em relacionamentos: "Como confiar em alguém? Como se colocar em uma posição de vulnerabilidade?".

O ator foi casado com Sheletta Chapital, que era sua namorada desde a infância. A união foi oficializada em 2014, e o casal se separou em 2018. Eles têm quatro filhos juntos.