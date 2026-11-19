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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 09:36
O ator norte-americano Alexander Haskin, de 38 anos, morreu na segunda-feira (16) depois de pular no mar do píer de Santa Mônica, na Califórnia, nos Estados Unidos. Pouco antes de saltar, ele discutiu e deu um tapa no rosto de uma mulher que ainda não foi identificada, segundo o jornal California Post.
Alexander Haskin, ator de 'YOU'
Por volta das 16h, no horário local, equipes de emergência receberam o aviso de que um homem tinha se jogado da estrutura para a água. Os bombeiros resgataram o corpo em menos de uma hora, o que deixou quem passava pela praia assustado.
O departamento legista do Condado de Los Angeles, que funciona como o nosso Instituto Médico Legal (IML), só confirmou quem era a vítima na quarta-feira (18). Os peritos ainda investigam o que causou a morte, mas a principal suspeita da polícia é de afogamento.
Dana Haskin, pai do ator, contou ao California Post que falou com o filho na manhã de segunda-feira e que ele parecia bem. Segundo o pai, o artista estava animado para passar o feriado de Ação de Graças com a família.
Ele também disse que não faz ideia de quem seja a mulher agredida e tentou explicar a atitude inesperada do filho. "No calor do momento, quem sabe do que o cérebro humano é capaz? Ainda é um grande mistério para nós… continuamos nos perguntando o porquê", afirmou Dana ao jornal norte-americano.
Fora das câmeras, Alexander Haskin trabalhava como personal trainer. Na TV e no streaming, ele atuava como figurante e participou de séries famosas como 'You', da Netflix, 'The Rookie' e 'Mayans M.C'..