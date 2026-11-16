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Ator famoso de 77 anos é flagrado assediando figurante em filme; ele admite culpa

Gérard Depardieu desistiu de recorrer da condenação por agressão sexual de 2025 e pediu desculpas às vítimas

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 09:13

Flagra de suposto abuso sexual de Gérard Depardieu contra uma figurante no filme 'Turf' Crédito: Reprodução

O ator francês Gérard Depardieu, de 77 anos, desistiu de recorrer da condenação por agressão sexual recebida em maio de 2025. Nesta segunda-feira (16), o artista também reconheceu que ultrapassou limites em seu comportamento nos bastidores de produções cinematográficas e pediu desculpas às vítimas.

A decisão foi anunciada poucos dias depois da divulgação de um vídeo gravado durante as filmagens de "Turf", longa-metragem lançado em 2013. Nas imagens, Depardieu aparece tocando repetidamente uma figurante de 22 anos, identificada como Olivia, que tenta afastar as mãos do ator.

Gérard Depardieu 1 de 10

Em comunicado, o francês afirmou que costumava fazer comentários com "humor vulgar e sexualmente sugestivo" nos sets de filmagem, mas que passou a compreender que "existe uma linha entre a impertinência e a ofensa".

O ator também ofereceu "as suas mais profundas e sinceras desculpas a todos aqueles que possam ter sofrido como resultado" de seu comportamento. Ao explicar a desistência do recurso, afirmou ter chegado à conclusão de que pertencia a "um mundo que já não existe".

Vídeo mostra assédio durante gravações

As imagens foram divulgadas na última quinta-feira (12) pelos veículos franceses Mediapart e Le Média. O registro foi feito nos bastidores de "Turf", em novembro de 2011, no hipódromo de Auteuil, nos arredores de Paris.

No vídeo, Depardieu aparece passando as mãos pelo corpo de Olivia e tentando levantar sua saia. Em entrevista aos veículos, a mulher relatou que o ator tocou suas nádegas por um período prolongado, colocou as mãos dentro de seu decote e tocou seus seios diversas vezes.

"Ele coloca a mão nas minhas nádegas. Por muito tempo. [...] Ele tenta várias vezes chegar ao que podemos realmente chamar de região genital", contou. A figurante também afirma que ele teria "colocado a mão dentro do seu decote", tocando seus "seios várias vezes". A atriz ainda disse que se sentiu "atacada", porque "sua calcinha já não era suficiente para protegê-la".

Olivia afirmou que tentou retirar as mãos do ator, mas ele continuava os contatos físicos. Segundo a reportagem, os movimentos não estavam previstos no roteiro do filme. O diretor Fabien Onteniente também relatou que conversou com Depardieu após a figurante procurá-lo aos prantos.

A divulgação do vídeo colocou em xeque declarações anteriores do artista. Em 2023, ele havia afirmado que "jamais, sob hipótese alguma, abusou de uma mulher".

Condenação e outra acusação

Em maio de 2025, Gérard Depardieu foi considerado culpado por agressões sexuais contra duas mulheres durante as filmagens de uma produção cinematográfica. A Justiça francesa determinou uma pena de 18 meses de prisão com suspensão de sua execução.

Na ocasião, o juiz responsável pelo caso afirmou que o ator parecia não compreender o impacto traumático de seu comportamento sobre as vítimas.