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Ator famoso de 77 anos é flagrado assediando figurante em filme; ele admite culpa

Gérard Depardieu desistiu de recorrer da condenação por agressão sexual de 2025 e pediu desculpas às vítimas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 09:13

Flagra de suposto abuso sexual de Gérard Depardieu contra uma figurante no filme 'Turf'
Flagra de suposto abuso sexual de Gérard Depardieu contra uma figurante no filme 'Turf' Crédito: Reprodução

O ator francês Gérard Depardieu, de 77 anos, desistiu de recorrer da condenação por agressão sexual recebida em maio de 2025. Nesta segunda-feira (16), o artista também reconheceu que ultrapassou limites em seu comportamento nos bastidores de produções cinematográficas e pediu desculpas às vítimas.

A decisão foi anunciada poucos dias depois da divulgação de um vídeo gravado durante as filmagens de "Turf", longa-metragem lançado em 2013. Nas imagens, Depardieu aparece tocando repetidamente uma figurante de 22 anos, identificada como Olivia, que tenta afastar as mãos do ator.

Gérard Depardieu

Flagra de suposto abuso sexual de Gérard Depardieu contra uma figurante no filme 'Turf' por Reprodução
Gérard Depardieu por Reprodução/IMDB
Gérard Depardieu por Reprodução/IMDB
Flagra de suposto abuso sexual de Gérard Depardieu contra uma figurante no filme 'Turf' por Reprodução
Gérard Depardieu nos bastidores do filme 'Turf' por Divulgação
Gérard Depardieu por Reprodução/IMDB
Gérard Depardieu por Reprodução/IMDB
Gérard Depardieu por Reprodução/IMDB
Gérard Depardieu por Reprodução/IMDB
Flagra de suposto abuso sexual de Gérard Depardieu contra uma figurante no filme 'Turf' por Reprodução
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Flagra de suposto abuso sexual de Gérard Depardieu contra uma figurante no filme 'Turf' por Reprodução

Em comunicado, o francês afirmou que costumava fazer comentários com "humor vulgar e sexualmente sugestivo" nos sets de filmagem, mas que passou a compreender que "existe uma linha entre a impertinência e a ofensa".

O ator também ofereceu "as suas mais profundas e sinceras desculpas a todos aqueles que possam ter sofrido como resultado" de seu comportamento. Ao explicar a desistência do recurso, afirmou ter chegado à conclusão de que pertencia a "um mundo que já não existe".

Vídeo mostra assédio durante gravações

As imagens foram divulgadas na última quinta-feira (12) pelos veículos franceses Mediapart e Le Média. O registro foi feito nos bastidores de "Turf", em novembro de 2011, no hipódromo de Auteuil, nos arredores de Paris.

No vídeo, Depardieu aparece passando as mãos pelo corpo de Olivia e tentando levantar sua saia. Em entrevista aos veículos, a mulher relatou que o ator tocou suas nádegas por um período prolongado, colocou as mãos dentro de seu decote e tocou seus seios diversas vezes.

"Ele coloca a mão nas minhas nádegas. Por muito tempo. [...] Ele tenta várias vezes chegar ao que podemos realmente chamar de região genital", contou. A figurante também afirma que ele teria "colocado a mão dentro do seu decote", tocando seus "seios várias vezes". A atriz ainda disse que se sentiu "atacada", porque "sua calcinha já não era suficiente para protegê-la".

Olivia afirmou que tentou retirar as mãos do ator, mas ele continuava os contatos físicos. Segundo a reportagem, os movimentos não estavam previstos no roteiro do filme. O diretor Fabien Onteniente também relatou que conversou com Depardieu após a figurante procurá-lo aos prantos.

A divulgação do vídeo colocou em xeque declarações anteriores do artista. Em 2023, ele havia afirmado que "jamais, sob hipótese alguma, abusou de uma mulher".

Condenação e outra acusação

Em maio de 2025, Gérard Depardieu foi considerado culpado por agressões sexuais contra duas mulheres durante as filmagens de uma produção cinematográfica. A Justiça francesa determinou uma pena de 18 meses de prisão com suspensão de sua execução.

Na ocasião, o juiz responsável pelo caso afirmou que o ator parecia não compreender o impacto traumático de seu comportamento sobre as vítimas.

O artista ainda enfrenta outra acusação na Justiça francesa. Ele poderá ser julgado por suspeita de estupro da atriz Charlotte Arnould, em um caso ocorrido em 2018. Depardieu nega a acusação.

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