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Ator francês Arnaud Denis morre aos 43 anos após procedimento de eutanásia na Bélgica

Artista enfrentava dores intensas e limitações físicas após cirurgia para tratar uma hérnia inguinal; decisão foi confirmada por seu advogado

Heider Sacramento

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 20:53

Ator francês Arnaud Denis morre aos 43 anos após procedimento de eutanásia na Bélgica Crédito: Reprodução

O ator francês Arnaud Denis morreu aos 43 anos na Bélgica, após passar por um procedimento de eutanásia. A informação foi confirmada à agência AFP pelo advogado do artista, Philippe Courtois. Segundo ele, o ator enfrentava dores intensas e um quadro de invalidez severa que se agravou nos últimos meses.

A situação teve início após uma cirurgia realizada em 17 de julho de 2023 para tratar uma hérnia inguinal do lado direito. Durante o procedimento, Denis recebeu uma prótese de polipropileno. Depois da operação, passou a relatar problemas que, segundo ele, comprometeram progressivamente sua mobilidade e qualidade de vida.

Em uma publicação feita em julho de 2025, o ator contou que seu estado vinha piorando havia dois anos. Na época, relatou dificuldades para caminhar, dores nos pés e problemas na coluna. “Há dois anos que o meu estado se deteriora inexoravelmente”, escreveu.

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A experiência também o levou a criar o coletivo “Vítimas Francesas de Próteses para Hérnia”, voltado a reunir relatos de pessoas que afirmam ter enfrentado efeitos adversos após procedimentos semelhantes.

Meses antes da morte, em janeiro deste ano, Denis afirmou ao jornal francês Le Dauphiné Libéré que já não encontrava alternativas para lidar com a situação. “Os médicos não têm mais nada a me oferecer”, declarou.

O advogado Philippe Courtois afirmou à AFP que a decisão ocorreu diante da intensidade do sofrimento enfrentado pelo ator. “Seu corpo não o suportava mais. Ele havia perdido o controle”, disse.

Carreira marcada pelo teatro

Apesar de também ter trabalhado no cinema, Arnaud Denis construiu sua trajetória principalmente nos palcos franceses. O ator estudou com Jean Périmony e Jean-Laurent Cochet antes de passar pelo Conservatório Nacional de Arte Dramática de Paris.

Ao longo da carreira, fundou a companhia teatral Les Compagnons de la Chimère, responsável por diferentes montagens. Entre os trabalhos que ganharam destaque estão “Mademoiselle Molière”, “Marie des poules” e “A Importância de Ser Prudente”, adaptação da obra de Oscar Wilde.