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Ator Guy Kapulnik morre aos 46 anos em acidente de avião nos EUA

Artista estava acompanhado de Taylor Laska, de 33 anos, na aeronave que caiu nos arredores do Aeroporto de Hesperia, na Califórnia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 14:19

Guy Kapulnik
Guy Kapulnik Crédito: Reprodução/Instagram

O ator israelense Guy Kapulnik, de 46 anos, morreu após um acidente com um avião de pequeno porte na Califórnia, nos Estados Unidos. A aeronave caiu na semana passada, nos arredores do Aeroporto de Hesperia, e a morte do artista foi confirmada pela família apenas nesta quarta-feira (30) ao jornal The Times of Israel.

Kapulnik estava acompanhado de Taylor Laska, de 33 anos. Não houve sobreviventes no acidente. As circunstâncias da queda ainda são investigadas pela Administração Federal de Aviação (FAA) e pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) dos Estados Unidos.

Guy Kapulnik

Guy Kapulnik por Reprodução/Instagram
Guy Kapulnik por Reprodução/Instagram
Guy Kapulnik por Reprodução/Instagram
Guy Kapulnik por Reprodução/Instagram
Guy Kapulnik por Reprodução/Instagram
Guy Kapulnik por Reprodução/Instagram
Guy Kapulnik por Reprodução/Instagram
Guy Kapulnik por Reprodução/Instagram
Guy Kapulnik por Reprodução/Instagram
Guy Kapulnik por Reprodução/Instagram
Guy Kapulnik por Reprodução/Instagram
Guy Kapulnik por Reprodução/Instagram
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Guy Kapulnik por Reprodução/Instagram

"Guy era um homem de ação, curiosidade e aventura. Ator e criador, capitão e marinheiro. Ao longo da vida, transitou entre o palco e a câmera, o mar e os céus, ousando sempre trilhar novos caminhos e fazer o que amava", afirmou a família.

Quem era

Antes de se tornar ator, Kapulnik tinha um passado ligado às Forças de Defesa de Israel. Ele foi oficial da unidade de elite de busca e resgate 669. Como ator, ele atuou em filmes como O Chamado da Floresta (2020), Irmãos do Crime (2019) e Salsa Tel Aviv (2011).

Kapulnik também tinha ligação profissional com a aviação. Em janeiro de 2025, havia conquistado o certificado de instrutor de voos pela Aviation Academy of Louisiana, nos Estados Unidos.

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