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Ator Igor Rickli vive em mansão sustentável na Tijuca, cercada por floresta e com piscina preenchida por água de nascente

Ator vive na residência com a esposa, a cantora Aline Wirley, e os três filhos do casal, Antonio, Fátima e Will Cristófero

Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 07:30

Esposa do ator já chegou a mostrar detalhes da residência nas redes sociais Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O ator Igor Rickli, no ar no elenco de "Quem Ama Cuida", novela das 9 da TV Globo, leva uma vida cercada por natureza e verde, lar onde encontra como refúgio a rotina intensa de gravações.

Há 15 anos, o ator vive numa mansão localizada em meio a Floresta da Barra da Tijuca, no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Ele vive na residência com a esposa, a cantora Aline Wirley, e os três filhos do casal, Antonio, Fátima e Will Cristófero.

Mansão sustentável de Igor Rickli 1 de 6

A família já chegou a mostrar detalhes da residência nas redes sociais, com um espaço amplo e integrado com a natureza. Até mesmo a água usada na piscina, que foi construída pelo próprio ator, vem da nascente localizada na própria floresta.

"Ele mesmo que fez. Passou dois anos e meio cavando, tirando. A água é bem gelada e é da nascente", contou Aline Wirley ao mostrar o local em um vídeo publicado no Youtube.