ENTENDA O CASO

Ator perde quase R$ 300 mil após reclamar de plano de saúde no Procon

Igo Ribeiro recebeu mensagens de falsos representantes do órgão, do convênio e de um banco um dia após registrar a queixa

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 09:55

Igo Ribeiro Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Igo Ribeiro perdeu R$ 286 mil após cair em um golpe aplicado por criminosos que se passaram por representantes do Procon, de um plano de saúde e de uma instituição financeira. O contato aconteceu um dia depois de o artista registrar uma reclamação no site oficial do órgão contra uma operadora de saúde, na tentativa de conseguir o reembolso de uma cirurgia de desvio de septo.

Igo contou ao g1 que, após a operação, tentou receber da operadora o valor de volta. Como não conseguia resolver o problema, decidiu procurar o Procon. Segundo ele, no dia seguinte, recebeu mensagens de um contato que usava a foto e o logotipo do órgão. A pessoa se apresentava como João Bosco e dizia estar acompanhando o caso.

Igo Ribeiro 1 de 22

Durante a conversa, o criminoso disse que o ator deveria fornecer informações bancárias, incluindo dados da conta e extratos, e fez uma orientação: "A pessoa falou: ‘ó, você vai falar com uma pessoa chamada Ricardo Almeida, da Amil, e tal’".

Posteriormente, outros dois suspeitos também entraram em contato, dizendo trabalhar para um banco e para o plano de saúde. Desconfiado, Igo decidiu acessar os aplicativos das instituições financeiras e percebeu que havia sido vítima de movimentações indevidas.

"Entrei na minha conta do Santander e, imediatamente, vi que tinha sido lesado. Foram dois débitos de R$ 5 mil e dois débitos de R$ 4 mil, totalizando R$ 18 mil. Ao entrar na minha do BTG, eu fui lesado em R$ 268 mil", contou. Ao todo, o prejuízo relatado é de R$ 286 mil.

Golpista entrou em contato com vítima pelo Whatsapp Crédito: Guilherme Meira/ TV Globo

Ator cobra bancos após prejuízo

Depois de descobrir as movimentações, ele procurou a polícia, registrou a ocorrência na 15ª DP (Gávea), no Rio de Janeiro, e entrou em contato com as instituições financeiras para tentar recuperar o dinheiro.

Igo afirma, porém, que os bancos se recusaram a devolver os valores, alegando que ele teria responsabilidade pelo ocorrido. O ator também questionou a ausência de mecanismos de segurança para identificar as transações, que, segundo ele, aconteceram no mesmo horário.

"Os bancos se negaram a estornar alegando que eu tive culpa. E os valores que eu fui lesado foram altíssimos, todos ocorreram no mesmo horário e foram saques e contas de cartão de crédito em valores altíssimos e, em nenhum momento, nenhuma das instituições, nenhum dos dois bancos, me mandou um SMS ou tentaram bloquear. É absurdo", lamentou.

O artista também quer entender como os criminosos tiveram acesso às informações da reclamação registrada no portal oficial do Procon.

Procon investiga uso indevido do nome do órgão

O Procon Carioca confirmou que o nome da instituição tem sido utilizado por criminosos para aplicar golpes semelhantes. O órgão orientou os consumidores a verificarem a identidade de qualquer pessoa que entre em contato em seu nome por meio dos canais oficiais de atendimento.

A diretora-executiva do Procon Carioca, Soraia Panella, recomendou que as vítimas procurem a sede do órgão, as redes sociais oficiais, o telefone 1746 ou o site da instituição antes de fornecer informações pessoais e bancárias.

O Procon estadual abriu uma sindicância para apurar o caso e identificar possíveis responsabilidades. O nome João Bosco, utilizado pelo suspeito que procurou Igo, também apareceu em relatos de golpes semelhantes registrados em pelo menos três estados no ano passado: Alagoas, Acre e Tocantins.