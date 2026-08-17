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Ator que viveu noivo traído por Malu Mader comemora 27 anos de casado com marido: 'Escolha'

Tadeu Aguiar relembrou início da relação com o dramaturgo Eduardo Bakr em boate carioca

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 13:31

Tadeu Aguiar e Malu Mader em “O dono do mundo” Crédito: Reprodução/Globo

Na ficção, o ator e diretor Tadeu Aguiar estreou no horário nobre da TV Globo em O Dono do Mundo (1991) vivendo o ingênuo noivo que foi traído pela personagem de Malu Mader em plena lua de mel. Fora das telas, no entanto, a história foi bem diferente. Aos 66 anos, o artista comemorou 27 anos de casamento com o também ator e escritor Eduardo Bakr, de 53 anos.

Tadeu Aguiar

Tadeu Aguiar no espetáculo "Mania de amar 3" por Divulgação
Tadeu Aguiar com o marido, Eduardo Bakr por Reprodução/Facebook
Tadeu Aguiar com o marido, Eduardo Bakr, e com Malu Mader na novela 'O Dono do Mundo' por Reprodução/Instagram/Irineu Barreto Filho/Agência O Globo
Tadeu Aguiar com o marido, Eduardo Bakr, numa foto de 2004 por Camilla Maia
Tadeu Aguiar e Malu Mader na novela "O Dono do Mundo" por Divulgação/TV Globo
Tadeu Aguiar e Malu Mader em “O dono do mundo” por Reprodução/Globo
Novela " O dono do mundo ": Malu Mader e Tadeu Aguiar por Irineu Barreto Filho/Agência O Globo
Tadeu Aguiar com o marido, Eduardo Bakr, e com Malu Mader na novela 'O Dono do Mundo' por Reprodução/Instagram/TV Globo
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Tadeu Aguiar no espetáculo "Mania de amar 3" por Divulgação

A celebração foi marcada por uma declaração emocionante nas redes sociais. No relato, Tadeu relembrou a noite de 1999 em que os dois se conheceram no antigo Galeria Café, famosa boate em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, apresentados pelo diretor teatral Gilberto Gavronski.

"Houve aplausos e portas fechadas. Momentos de certeza e outros de silêncio. Mas seguimos. Porque amar, depois de tanto tempo, é isso: continuar. Não por hábito. Não por medo. Mas por escolha", refletiu o artista. "O tempo passou por nós. Mudou nossos rostos, nossos sonhos, nossas certezas. Mas algo permaneceu: nós. Amar por 27 anos é aprender a ver o outro em todas as suas versões, e ainda assim escolher ficar", completou.

Além do clássico de Gilberto Braga, Tadeu atuou em produções de destaque na televisão, como as novelas 'Olho no Olho', 'Irmãos Coragem', 'Babilônia' e 'Gênesis'. Fora da televisão, ele e o marido mantêm uma parceria artística nos palcos, assinando e dirigindo diversos espetáculos teatrais.

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Tags:

Tadeu Aguiar Eduardo Bakr Malu Mader

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