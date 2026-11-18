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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 11:24
Gabriel Stauffer, de 38 anos, gravou um vídeo bem-humorado nas redes sociais para dar uma "bronca" em Sabrina Sato, de 45, e Nicolas Prattes, de 29. O ator reclamou, em tom de brincadeira, do nome escolhido pelo casal para o bebê que esperam: Rio. Segundo ele, a família dele já tinha usado esse nome antes.
Zoe revela o nome do irmão, filho de Sabrina Sato e Nicolas Prattes
O ator de novelas como 'Pantanal' (2022) e 'A Força do Querer' (2017) explicou que tem um sobrinho chamado Rio Stauffer, de dois anos. Ele contou que a irmã escolheu o nome justamente por ser raro, mas teme que a fama da apresentadora faça o nome virar moda no Brasil.
"Quero dizer uma coisa, dois anos atrás já existe um Rio, que é o meu sobrinho. Minha irmã vai lá, escolhe um nome diferente, belíssimo, nunca tinha visto nenhum Rio criança. Rio Stauffer. Agora o Rio vai virar o novo Enzo. Todo mundo vai querer dar o nome de Rio. Pow, Sabrina, escolhesse Pedro, Gabriel, qualquer nome", falou ele no vídeo.
Seguindo na brincadeira, o ator pediu respeito ao sobrinho e disse que agora vai ter que inventar um nome bem diferente quando tiver o próprio filho. "Respeitem o Rio mais velho, que é o nosso, da nossa família. Vou ter que dar o nome do meu filho de X14. Sou competitivo, gente, não pode ter nenhum outro que nem meu filho. Bora, X14, vem comigo. Vem com seu pai", brincou.
Gabriel Stauffer
Sabrina Sato e Nicolas Prattes contaram o nome do bebê no último sábado (14). Eles postaram um vídeo nas redes sociais onde Zoe, filha mais velha da apresentadora com o ator Duda Nagle, revelou a novidade para os fãs.
Na gravação, a menina disse que gostou da escolha para o irmãozinho. "Eu adoro nomes curtinhos, porque é facinho de escrever. Ele vai ser nosso Rio de amor", falou Zoe. Desde então, o nome escolhido pelo casal dividiu opiniões na internet.