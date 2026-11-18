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Ator reclama após anúncio do nome do bebê de Sabrina Sato: 'Escolhesse Pedro'

Gabriel Stauffer gravou vídeo bem-humorado dizendo que a escolha da apresentadora vai virar moda

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 11:24

Gabriel Stauffer deu bronca após Sabrina Sato escolher o nome Rio para o bebê Crédito: Reprodução/Instagram

Gabriel Stauffer, de 38 anos, gravou um vídeo bem-humorado nas redes sociais para dar uma "bronca" em Sabrina Sato, de 45, e Nicolas Prattes, de 29. O ator reclamou, em tom de brincadeira, do nome escolhido pelo casal para o bebê que esperam: Rio. Segundo ele, a família dele já tinha usado esse nome antes.

Zoe revela o nome do irmão, filho de Sabrina Sato e Nicolas Prattes 1 de 6

O ator de novelas como 'Pantanal' (2022) e 'A Força do Querer' (2017) explicou que tem um sobrinho chamado Rio Stauffer, de dois anos. Ele contou que a irmã escolheu o nome justamente por ser raro, mas teme que a fama da apresentadora faça o nome virar moda no Brasil.

"Quero dizer uma coisa, dois anos atrás já existe um Rio, que é o meu sobrinho. Minha irmã vai lá, escolhe um nome diferente, belíssimo, nunca tinha visto nenhum Rio criança. Rio Stauffer. Agora o Rio vai virar o novo Enzo. Todo mundo vai querer dar o nome de Rio. Pow, Sabrina, escolhesse Pedro, Gabriel, qualquer nome", falou ele no vídeo.

Seguindo na brincadeira, o ator pediu respeito ao sobrinho e disse que agora vai ter que inventar um nome bem diferente quando tiver o próprio filho. "Respeitem o Rio mais velho, que é o nosso, da nossa família. Vou ter que dar o nome do meu filho de X14. Sou competitivo, gente, não pode ter nenhum outro que nem meu filho. Bora, X14, vem comigo. Vem com seu pai", brincou.

Gabriel Stauffer 1 de 11

Sabrina Sato e Nicolas Prattes contaram o nome do bebê no último sábado (14). Eles postaram um vídeo nas redes sociais onde Zoe, filha mais velha da apresentadora com o ator Duda Nagle, revelou a novidade para os fãs.