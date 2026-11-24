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Ator revela perrengue em encontro com Shawn Mendes e mostra ajuda de Bruna Marquezine; confira

Thales Cesar, de 27 anos, encontrou o cantor canadense na última sexta-feira (20)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 12:29

Sasha Meneghel, Thales Cesar, Bruna Marquezine, Shawn Mendes e João Lucas em encontros nos bastidores da pela musical de Percy Jackson Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Thales Cesar, de 27 anos, contou nesta segunda-feira (23) que recebeu uma ajuda especial de Bruna Marquezine, de 31, para conversar com o cantor Shawn Mendes, de 28. O encontro aconteceu na sexta-feira (20), nos bastidores da peça 'Percy Jackson - O Ladrão de Raios: O Musical'.

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Sem falar inglês, o brasileiro contou nas redes sociais que a atriz entrou em cena como tradutora durante o bate-papo. Além de conseguir se comunicar, Thales ganhou elogios do músico canadense pelo trabalho no palco e postou uma foto ao lado dos dois.

"Nem sei se a foto vai carregar, de tão pesada. Vamos por partes… Na sexta eu pude ter a oportunidade de conhecer e conversar bastante (mesmo sem inglês nenhum) com Shawn Mendes e ainda recebi elogio (fiquei me achando). A Bruna Marquezine foi incrível e cheia de luz. Obs.: e me ajudou a traduzir algumas coisas na conversa em inglês rsrs. Obrigado", escreveu o ator.

Amizade com João Lucas e Sasha

Na mesma postagem, Thales aproveitou para agradecer ao colega de elenco João Lucas, de 27 anos, e à mulher dele, Sasha Meneghel, de 28, que está grávida do primeiro filho do casal. O ator elogiou o jeito dos dois nos bastidores do teatro.

"Eu só tenho a agradecer por serem tão incríveis. De verdade mesmo! Fico encantado com a simplicidade e amor que vocês carregam sempre de forma natural. Que presente!", completou ele na legenda.