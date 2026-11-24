Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 12:29
O ator Thales Cesar, de 27 anos, contou nesta segunda-feira (23) que recebeu uma ajuda especial de Bruna Marquezine, de 31, para conversar com o cantor Shawn Mendes, de 28. O encontro aconteceu na sexta-feira (20), nos bastidores da peça 'Percy Jackson - O Ladrão de Raios: O Musical'.
Thales Cesar
Sem falar inglês, o brasileiro contou nas redes sociais que a atriz entrou em cena como tradutora durante o bate-papo. Além de conseguir se comunicar, Thales ganhou elogios do músico canadense pelo trabalho no palco e postou uma foto ao lado dos dois.
"Nem sei se a foto vai carregar, de tão pesada. Vamos por partes… Na sexta eu pude ter a oportunidade de conhecer e conversar bastante (mesmo sem inglês nenhum) com Shawn Mendes e ainda recebi elogio (fiquei me achando). A Bruna Marquezine foi incrível e cheia de luz. Obs.: e me ajudou a traduzir algumas coisas na conversa em inglês rsrs. Obrigado", escreveu o ator.
Na mesma postagem, Thales aproveitou para agradecer ao colega de elenco João Lucas, de 27 anos, e à mulher dele, Sasha Meneghel, de 28, que está grávida do primeiro filho do casal. O ator elogiou o jeito dos dois nos bastidores do teatro.
"Eu só tenho a agradecer por serem tão incríveis. De verdade mesmo! Fico encantado com a simplicidade e amor que vocês carregam sempre de forma natural. Que presente!", completou ele na legenda.
Na peça baseada nos livros de fantasia, um adolescente descobre ser filho de Poseidon, deus grego dos mares, e precisa evitar uma guerra entre os deuses. Thales faz o papel de Grover, um sátiro (criatura metade homem, metade bode) que é o melhor amigo do personagem principal.