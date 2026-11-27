AMIZADE?

Ator se declara à Marina Ruy Barbosa e chama atenção nas redes: ‘Te amo’

Diogo Vilela publicou uma foto ao lado da atriz em set de filmagens

Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 19:26

Marina Ruy Barbosa e Diogo Vilela Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Diogo Vilela, que está no elenco da série Obsessão, nova aposta do Prime Video, ao lado da atriz Marina Ruy Barbosa, publicou uma foto com a atriz em seu perfil no Instagram, abriu o coração à atriz e fez uma declaração.

“Como pode você conhecer uma pessoa e ela passar a ter um significado enorme na sua vida? Mistérios que não tem explicação. Só posso dizer aqui que amo”, declarou na legenda da publicação.

Marina Ruy Barbosa 1 de 28

Marina fez questão de comentar na publicação de Diogo. “Encontros que nosso trabalham nos proporcionam e fazem tudo ter sentido ??”, escreveu.

A série une duas gerações da dramaturgia brasileira. A aproximação rápida entre Diogo Vilela e Marina Ruy Barbosa chamou atenção nas redes sociais, justamente porque os dois já tinham dividido set de filmagens antes na mesma produção.