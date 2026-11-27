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Felipe Sena
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 19:26
O ator Diogo Vilela, que está no elenco da série Obsessão, nova aposta do Prime Video, ao lado da atriz Marina Ruy Barbosa, publicou uma foto com a atriz em seu perfil no Instagram, abriu o coração à atriz e fez uma declaração.
“Como pode você conhecer uma pessoa e ela passar a ter um significado enorme na sua vida? Mistérios que não tem explicação. Só posso dizer aqui que amo”, declarou na legenda da publicação.
Marina Ruy Barbosa
Marina fez questão de comentar na publicação de Diogo. “Encontros que nosso trabalham nos proporcionam e fazem tudo ter sentido ??”, escreveu.
A série une duas gerações da dramaturgia brasileira. A aproximação rápida entre Diogo Vilela e Marina Ruy Barbosa chamou atenção nas redes sociais, justamente porque os dois já tinham dividido set de filmagens antes na mesma produção.
Além de Marina e Diogo, estão na nova série da plataforma de streaming nomes conhecidos como Marco Pigossi, Any Gabriely e Micael Borges.