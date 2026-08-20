ENTENDA

Ator se pronuncia após ter sexualidade exposta por Grazi Massafera e revela incômodo: ‘Me assustou’

Ator de ‘Amor da Minha Vida’ afirmou que não ficou chateado com a amiga, mas admitiu ter se preocupado com o preconceito e a possibilidade de a orientação sexual ser colocada à frente do trabalho

Fernanda Varela

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 19:10

João Villa Crédito: Reprodução

João Villa, conhecido por atuar na série ‘Amor da Minha Vida’, falou sobre a repercussão após ter sua sexualidade exposta publicamente por Grazi Massafera. O assunto veio à tona depois que os dois foram apontados como possíveis affairs, e a atriz afirmou que o ator era seu amigo e ‘gostava da mesma fruta que ela’.

Em entrevista, João afirmou que não ficou chateado com Grazi e avaliou que o comentário dela aconteceu de maneira espontânea. “Minha orientação sexual sendo exposta não sei se me assusta mais. A Grazi fez de uma forma espontânea. Não é uma questão para mim, eu sou bem-resolvido em relação a isso”, declarou.

João Villa 1 de 8

Apesar disso, o ator contou que ficou surpreso com a dimensão que o episódio tomou. Segundo ele, o que mais chamou sua atenção foi perceber que sua orientação sexual passou a ocupar espaço maior do que sua carreira e seu trabalho artístico.

“O que me assustou foi a repercussão porque cheguei a ver algumas coisas, como a minha orientação sexual à frente do meu trabalho”, afirmou João.

O artista também destacou o receio de sofrer preconceito e homofobia após a exposição. “Também pelo fato de você ser gay vai ter medo de sofrer homofobia, preconceito. Isso é o que mais me machuca”, acrescentou.

João Villa também revelou que, no passado, já teve medo de que sua orientação sexual pudesse prejudicar sua carreira. Em entrevista ao jornal O Globo, o ator contou que chegou a temer ser preterido para determinados papéis. “Anos atrás eu tinha medo de perder trabalho e de as pessoas não quererem me escolher para fazer personagens héteros”, disse.