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Atores de 'Lá na Minha Terra' frequentam haras e aprendem a ordenhar animais para nova novela das seis

Elenco passou por aulas de montaria, equitação e manejo de animais para dar vida aos personagens do folhetim da TV Globo

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 21:04

Lucy Alves e Danilo Mesquita no treinamento pa
Lucy Alves e Danilo Mesquita no treinamento pa Crédito: Reprodução/Instagram

Os atores Arianne Botelho, Danilo Mesquita, Lucy Alves, Miguel Rômulo, Thardelly Lima e Vicenthe Delgado já estão no clima da próxima novela das seis da TV Globo, “Lá na Minha Terra”. Nos últimos meses, o elenco passou por um treinamento específico para dar vida aos personagens que vivem da pecuária.

A preparação serviu para ambientar o núcleo focado na área rural. Com gravações previstas para começar este mês, os artistas frequentaram haras com animais de diferentes espécies, tiveram aulas de montaria e equitação, receberam orientações sobre como conduzir gado e aprenderam a ordenhar cabras e vacas, entre outras atividades.

O ator Danilo Mesquita afirmou que o processo foi fundamental para entrar no clima do projeto, sobretudo por ter crescido longe do meio rural e ter pouco contato com essas atividades na rotina. "O nosso trabalho nos dá a oportunidade de fazer coisas muito diferentes. Eu sou um cara urbano, então, poder ter esse contato com os animais é fundamental. Na novela, eu faço um vaqueiro muito experiente, por isso é importante que eu desenvolva essa intimidade com os bichos”, contou o artista.

Elenco de "Lá na Minha Terra" faz treinamento de agropecuária

Bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Vicenthe Delgado nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Thardelly Lima nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Thardelly Lima nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Vicenthe Delgado e Lucy Alves nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Lucy Alves nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Mateus Solano e Thardelly Lima nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
Danilo Mesquita nos bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram
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Bastidores de "Lá na Minha Terra" por Reprodução/Instagram

"Estamos tentando nos aproximar ao máximo desse universo, que é muito bonito. Muitos trabalhadores de todo o Brasil vivem lidando com o gado, queremos reproduzir isso com todo o respeito. Fora que é um processo muito divertido”, completou.

Já a atriz Arianne Botelho relatou que possuía vivência no campo, mas nunca havia lidado com cabras. "Meu bisavô tinha um sítio e me ensinou a ordenhar vaca, mas com cabra eu nunca tinha feito", explicou.

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Dupla identidade e traição: conheça a história de 'Lá na Minha Terra', próxima novela das 6 da Globo

"Em uma das primeiras cenas, minha personagem surge ordenhando uma de suas cabras. Fizemos esse treinamento, eu pedi licença para o cabritinho, ele me deixou à vontade, e foi uma experiência muito legal”, detalhou a atriz.

Nova aposta para o horário das seis, “Lá na Minha Terra” tem previsão de estreia na TV Globo para novembro de 2026. Criada e escrita por Mario Teixeira, com direção artística de Allan Fiterman, a trama gira em torno de uma mãe de quatro filhos que deixa o interior para tentar uma realidade melhor em São Paulo e procurar o marido, desaparecido há anos.

A novela será protagonizada por Dira Paes, e conta ainda com Camila Morgado, Daniel de Oliveira, Giulia Benite, Felipe Simas e Clarissa Pinheiro no elenco.

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